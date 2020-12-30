Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dönem dizisi olan Kuruluş Osman, beğeniyle takip edilmeye devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman ile de büyük başarıya imza atan senarist Mehmet Bozdağ, Osmanlı Hanedanı isimli Youtube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

Dizilerde kitap okuyan karakterleri sürekli olarak ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Mehmet Bozdağ, "İleride kitap okuyan ve alışkanlığı bulunan bir başrol oluşturma fikrimiz var. Bunu hayata geçireceğiz. Bazen doğru zamanda doğru kararları almak gerekiyor. Çünkü bu ekip işi. Bazı isimlerle yollarınızı ayırmanız gerekiyor. Kişinin hikayesi bitmiştir ve bunu yapmanız gerekiyordur. Ya da o arkadaş sete zarar veriyordur. Bine yakın insan çalışıyor. Bu insanları yapımcı olarak yönetmeniz gerekiyor. Dönem işlerinin ne olduğunu bu platoda, bu okulda gördük. Diriliş Ertuğrul bir çıta oldu. Bunun üzerine çıkmak gerekiyor. Film ve dizi projelerimiz artık büyük oynuyor. Sadece Pakistan'da birinci bölümümüz 85 milyon izlendi" dedi.

Kuruluş Osman dizisi 40. bölümüyle bugün ekranlara gelecek.