Diriliş Ertuğrul ve Barbaros'tan sonra Engin Altan Düzyatan'dan bir proje daha

Ekranların başarılı isimlerinden olan Engin Altan Düzyatan, oyunculuğunun yanı sıra, belgesel çekimleriyle de adından sıkça bahsettiriyor.

Daha önce TRT Belgesel için Afrika'da çekimler yapan başarılı oyuncu Düzyatan, bu kez Mustafa Denizli'nin hayatını anlatacak.

Barbaros dizisi için hazırlık yapan Düzyatan bir yandan da ortağı Cavit Çetin Güner'le yeni bir belgesel hazırlıyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli'yi oynayacak oyuncunun kim olacağı ise, büyük merak konusu oldu.

Öte yandan çekimlerine Şubat ayında başlanacak belgeselin, bir dijital platformda yayınlanması planlıyor.