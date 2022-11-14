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Medya Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızından acı haber! Taksim'deki patlamada hayatını kaybetti
Medya

Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızından acı haber! Taksim'deki patlamada hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar'ın Taksim'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 11:01:00 - 2022-11-14 11:02:33
Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızından acı haber! Taksim'deki patlamada hayatını kaybetti

İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırının ardından vefat edenlerin kimlikleri de belli oldu. Patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Yağmur Uçar'ın ünlü oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

MİLLET

Bu saldırıyı planlıyan teşebbüse geçen bunca mazlum halkı öldüren onca insanı Yaralıyan hainleri Naletliyorum siz ne yaparsanız yapın biz daima birlik olacağız şu hainlerde idam gelsin yeter artik

Oğuz Han

Suriye'de ABD ile iş tutarak Suriye rejimini değiştirmeye kalkan öngörüsüz ahmaklar ABD nin buraya yerleşmesine ve Türkiye'nin altını oymasına zemin hazırladılar. Suriye terör üssü haline geldi. Suriye politikasını yapanlar tam ahmak.
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