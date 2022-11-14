Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızından acı haber! Taksim'deki patlamada hayatını kaybetti
Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar'ın Taksim'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırının ardından vefat edenlerin kimlikleri de belli oldu. Patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Yağmur Uçar'ın ünlü oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu öğrenildi.
Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.