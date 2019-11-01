Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Kudüs’te yoğun ilgi

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Namazın ardından oyuncunun yüzlerce hayranı, Harem-i Şerif'in avlusunda Özen ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özen, yoğun ilgi nedeniyle uzun süre Mescid-i Aksa'dan ayrılamadı.

"Türkiye'den daha fazla ilgi gördüm"

Filistin'deki Müslümanlarla bir araya gelmek ve moral vermek için Kudüs'e geldiğini belirten Özen, "Buradaki ilgi Türkiye'den biraz daha fazla. Buradaki insanlar hilafetin gelmesini tekrar Osmanlının sancağı altında toplanmayı istiyorlar." dedi.

Özen, Kudüs'te bulunduğu ve Mescid-i Aksa'da namaz kıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Kudüs’te olmak buranın havasını solumak, buradaki insanlardan ilgi ve alaka görmek bambaşka bir duygu. Burada bulunmak insanı bambaşka bir maneviyata eriştiriyor."