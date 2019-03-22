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Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? TRT1 Diriliş Ertuğrul Dizisi Final Tarihi

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da finale yaklaşıldı. Merakla izlenen dizinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul için final tarihi belli oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelen fenomen dizide artık yepyeni bir dönem başlayacak. Diriliş Ertuğrul'dan sonra TRT 1 Osman Gazi'nin hayatını ekranlara getirecek. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak?

22 Mart 2019 Cuma 16:39
Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? TRT1 Diriliş Ertuğrul Dizisi Final Tarihi

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da finale yaklaşıldı. Merakla izlenen dizinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul için final tarihi belli oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelen fenomen dizide artık yepyeni bir dönem başlayacak. Diriliş Ertuğrul'dan sonra TRT 1 Osman Gazi'nin hayatını ekranlara getirecek. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak?

Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak?

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak belirlendiği iddia edildi. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanıyor.

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi’nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi’nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:39
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