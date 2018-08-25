Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. yeni sezonun şifreleri ortaya çıktı! Düzyatan devam edecek mi?

Yaz sezonu boyunca tekrar bölümleri TRT 1’de ekrana gelen diziyle ilgili sosyal medyada yer alan yorumların çoğu, izleyicilerin tekrarını bile izleyecek kadar diziyi özledikleri gerçeğiydi.

Birçok izleyici diziyi çok özlediklerini ve bu özlemlerini tekrar bölümleri izleyerek gidermeye çalıştıklarını yazmakta.

Yeni sezonda neler olacağı da merak konusu olmakta…

5. sezonu öncesinde büyük bir heyecan var. Başrol oyuncularından Esra Bilgiç’in oynadığı Halime Sultan, oğlu Osman Gazi’yi doğurmasının ardından yaşamını yitirmiş ve veda etmişti.

Osman’ın doğmasıyla birlikte Ertuğrul’dan Osman’a geçişin ilk işareti verilmişti.

Ancak dizinin hikayesindeki bu değişimin nasıl yapılacağı herkesin dikkat ettiği bir nokta.

Zira Engin Altan Düzyatan’ın bu durumda diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu soruluyor.

122. bölümüyle izleyicinin karşısına Ekim ayında çıkması beklenen dizide Engin Altan Düzyatan’ın rolüne devam edeceği ve bir şekilde Osman’ın hikayesine doğru geçiş yapılacağı beklentisi hakim.

Osman’ın hikayesinin 10’lu yaşlardan itibaren ekrana yansıması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Ertuğrul’un ardından Osman’ın hikayesini anlatmak istediğini belirtmişti. Bozdağ, sezon finali öncesinde şu açıklamada bulunmuştu: En büyük hayallerimden bir tanesi ‘Diriliş Osman’ı yapmak. Ertuğrul’dan sonra Osmangazi’nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Coğrafi geziler yapacağız bu yazın. Bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul’dan daha büyük bir proje ‘Diriliş Osman’ doğacak. Dizinin finali Bilecik’te olabilir bilmiyorum ama belki ‘Diriliş Osman’ veya ‘Ertuğrul’un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz.