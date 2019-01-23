Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti Gelecek bölümde neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul 133.bölüm 30 Ocak fragmanı

TRT’nin en çok izlenen dizisi “Diriliş Ertuğrul” yayınlandığı ilk günden bu güne izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un 133.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul"'in 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan 132. son bölümünde neler olacak? Başrollerinde Hande Soral, Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı reytinglerde birinci sırada yer alan Diriliş Ertuğrul 132.son bölümünde neler yaşandı? İşte merak edilen detaylar...

Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diriliş dizisinin son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm 23 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul’da Beybolat Beyzehirlenerek öldürülüyor.

Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?

Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN KİMLER AYRILDI?



Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan ünlü oyunculardan Serdar Deniz (Tapınakçı Titus) Ünal Silver (Unur Bey) Armağan Oğuz (Ataç)'tan sonra bu hafta yeni isimler diziden ayrıldı.

BEYBOLAT KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul’da yer alan Albastı Beybolat gerçek tarihte yer almamaktadır. Albastı Türk mitolojisindeki en tanınmış karakterlerden birisidir. Kötü yapılı bir yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olması ile bilinir. Diriliş Ertuğrul’da Albastı Beybolat’ı canlandıran Ali Ersan Duru kimdir? İşte hayatı…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA ALBASTI KARAKTERİ KİMDİR?

Albastı Beybolat Bey, sadece ismi ile bile çevresindekilere korku salmış bir karakterdir. Selçuklu devletinin Emir'i Bahattin'e çalışan, Umurbeylerinin yeni beyidir. Moğollara direnen Türk beylerini öldürerek direnci kırmak, obaları hizaya getirmek ve Moğol işgalinin sürmesi için görevlendirilmiştir.

ALBASTI’YI OYNAYAN ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru 34 yaşındadır. Oyuncu olmaya on sekiz yaşındayken karar vermiştir. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı dönem içinde amatör tiyatrolarda görev alarak oyunculuk hayatına atılmıştır. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başlamış 2008'de ise Diyalog Sanat'ta ilk oyunculuk eğitimini almıştır. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na katılan oyuncu üç yıllık bir tiyatro eğitimi almıştır… Başarılı oyuncu günümüze dek pek çok dizide kendisini göstermiştir.

Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul'da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'na 2 plato kuruldu. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu. Diriliş “Ertuğrul” set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası'nda 6000 m2’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m2’lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.