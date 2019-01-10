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Diriliş Ertuğrul 131.bölüm 2.fragmanı yayınlandı

TRT 1'de ekranlara gelen reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin 131.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:01

Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle bomba gibi geliyor. Bir hafta ara veren dizide yaşanan şok gelişmeler izleyici şaşırtacak. Peki Diriliş Ertuğrul 131.bölümünde neler olacak? Beybolat Bey, kardeşi Sırma Hatun'u Ertuğrul Bey ile evlendirecek mi? "İntikamım tüm düşmanlarıma ibret olacak" diyen Ertuğrul Bey, Dragos'un hain planlarını teker teker bozacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul 131.bölüm 2.fragmanının ardından dizinin yeni bölüm yayın tarihi netlik kazandı.

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler olacak? İşte tahminler...

Fragmanın başında Uranos'un celallendiği daha sonra Ertuğrul Bey'in sözlerine kanıp sakinleştiği görülüyor. Fakat en can alıcı nokta ise Erturğul'un evliliği.

Beybolat Bey, Sırma Hatun'u Ertuğrul Bey ile evlendirmek istiyor. Hayme Hatun buna sevinebilir lakin Ertuğrul ise başta razı gözükecek ama daha sonra vazgeçecek.

Ertuğrul Bey'in gerçek tarihte Halime Hatun dışında başka bir eşi olmuyor.

Beybolat, Ertuğrul Bey'e itimat ederek en doğru kararı verdiğini kardeşini İlbilge'yi kurtararak anladı. Dragos, ne kadar büyük hayaller kurarak Ertuğrul Bey'e tuzak kursa da hep başarısız oldu. Ancak bu bölümde bizleri şaşırtacak ve üzecek bir olay olacak.

İlbilge Hatun kurtarıldı fakat şimdi Ertuğrul Bey Uranos'un elinde. Ertuğrul, Uranos'un Dragos olmadığını ve hainin kim olduğunu bu bölümde öğrenecek. Emir Bahattin'e Dragos'un altınlara el koyduğunu söyleyerek Dragos'u üzerine salacak.

Emir Bahattin sandık peşinde. Ama sandığı alamayacak ve yakın zamanda ölecek.

Diriliş Ertuğrul 131 bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 131.bölümü 16 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:01
  1. TRT 1
  2. Diriliş Ertuğrul
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  5. MEDYA Haberleri

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