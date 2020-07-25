Dirilen ümmet kıyama kalktı

Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması için verdiği karar sonrası 86 yıllık özlem cuma namazı ile son buldu. Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namazı kılabilmek için birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde cami önünde uzun kuyruklar oluştururken STK temsilcileri de mutluluklarını Akit’le paylaştı...

Duygularımıza kelimeler yetmez

Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak: “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açmak atalarımızın bize emanet ettiği eserlere sahip çıkma noktasında atılan en büyük adımdır. Tüm Müslüman alemi bu özlemi hep birlikte yaşadı. Çok şükür 86 yıl sonra atılan adımlarla bu özlem son buldu. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. İbadete açılması noktasında çok büyük mücadeleler verdik. Bu mücadele sırasında hayatını kaybedenler, içinde Ayasofya hasretiyle ölenler oldu. Özellikle mücadeleye büyük katkılar sağladığınız için, sesimize ses olduğunuz için Akit gazetesine ve mensuplarına, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Duygularımızı anlatmaya kelimeler yetmez.”

Tam bağımsızlığa adım attık

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir: “Artık o zincirleri kırdık ve Ayasofya içerisinde Kur’an-ı Kerim okuttuk. Ezanlar okuttuk, ibadetimizi yaptık. Türkiye olarak tarihe yeni bir not düştük. Türkiye bundan sonra bütün vesayet zincirlerini kıracaktır. Tam bağımsızlığa doğru büyük bir adım atmıştır. Ayasofya, ümmetin dirilişinin, Müslümanların şahlanışının bir başlangıç hareketidir. Ayasofya bizim inanç değerlerimiz ile dünyanın birleşme kapısıdır.”

Müslümanları sevince boğduk

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz: “Bu özlemi sonlandıran herkese teşekkür ediyoruz. Duyduğumuz özlemi gür bir sesle haykırmamızı sağlayan başta Yeni Akit gazetesi olmak üzere diğer bütün basın organlarına teşekkür ediyorum. Orada namaz kılan kılmayan bütün Müslüman kardeşlerimiz aynı sevinci paylaştılar. Ecdadımızın bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu, manevi değerlerimizi korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.”