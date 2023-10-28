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Dünya Direniş ordularının saldırıları sonucu ABD Üs'lerinde ölüler ve yaralanan var
Dünya

Direniş ordularının saldırıları sonucu ABD Üs'lerinde ölüler ve yaralanan var

Yeniakit Publisher
2023-10-28 07:16:00 -
Direniş ordularının saldırıları sonucu ABD Üs'lerinde ölüler ve yaralanan var

Direniş gurupları ABD'nin üs'lerini hedef alamayı sürdürüyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu varlığını sürdürdüğü Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi.

Direniş gurupları ABD'nin üs'lerini hedef alamayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu varlığını sürdürdüğü Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ve işgal ordusu arasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Saldırıda roketler üs ve çevresine roketler düştü.

Ambulansların sevk edildiği üste, ölen ve yaralanan ABD askerlerinin olduğu iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopterler petrol sahası üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Üssün çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye'de son günlerde ülkenin güneyindeki Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Direniş gurupları, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

5
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Yorumlar

p

bu abd ye öyle darbe vurunki anaları avr. bellensin  coniler bakmayın bunlar yüreksiz ve korkaktırlar

Gültekin

BELGESEL İZLEYENLER BİLİR, HAYVANLAR ALEMİNDE, HER HAYVANIN BÖLGESİ VAR, YABANCI BİR HAYVAN O BÖLGEYE GİRDİĞİNDE, ONUNLA ÖLÜMÜNE DÖVÜŞÜR. ABD'NİN KENDİ BÖLGESİ DIŞINDAKİ BÖLGELERDE BULUNMASININ TEK BİR AMACI VARDIR, O BÖLGENİN KAYNAKLARINI SÖMÜRMEKTİR, YOKSA PKK VE ONUN YAN KOLLARINI ÇOK SEVDİĞİNDEN DEĞİL, İSRAİL'İN HAYAL ETTİĞİ TOPRAKLAR İÇİN DE ÖNÜNÜ AÇMAKTIR, VARSIN ONLAR HAYALLERLE YAŞASIN, GERÇEKLERDE BİZİM OLSUN.
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