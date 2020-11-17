Direnen Ermeni askerlere Rus askerlerinden ilginç anons
Karabağ’da geri çekilme kararını dinlemeyerek direnmeye devam eden bazı Ermeni askerleri, Rus barı gücü tarafından ‘Ölümünüx hiçbir şeyi değiştirmeyecek’ anonsuyla uyarılıyor.
Azerbaycan'dan 30 yıl önce koparılan ve halkı da sürgün edilen Karabağ, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından anavatanına yeniden bağlanıyor.
Yıllardır evlerinden, yurtlarından sürgün edilmenin acısını, kapılarının anahtarlarını halen taşıyarak yaşayan Azerbaycan Türklerinin hasreti son buluyor.
Bazı Ermeniler yenilgiyi kabullenemedi
Sürgündeki Azerbaycanlılar evlerine dönerken, Karabağ'daki işgalci Ermeni güçleri de çekilmelerini sürdürüyor. Ancak bazı Ermeni askerlerinin mevzilerini terk etmedikleri görüldü.
Ruslardan geri çekilin anonsu
Yenilgiyi kabullenmeyen bazı Ermeni askerler, bölgedeki Rus Barış gücü askerleri tarafından "Ölümünüz hiçbir şeyi değiştirmeyecek" anonslarıyla uyarılıyor.
Karabağ Ağdam'da görüntülenen 12 kişilik Ermeni birliği, Rus barış gücünün uyarılarına rağmen silah bırakmayıp direniyor.