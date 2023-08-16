'Dirençli bir şehir için çalışıyoruz'

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bir daha aynı acıları yaşamamak için Kocaeli’yi dirençli bir şehir yapma hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Büyükakın “6 Şubat’ta yaşadığımız 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş Depremi bize bir kez daha gösterdi ki, her zaman depreme hazır olmalı ve şehirleri doğru yapılandırmalıyız. Bunun için de bizlere büyük görevler düşmekte. 24 yıldır böyle bir acıyı tekrar yaşamamak kayıpları minimize etmek adına Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalışmaktayız”dedi.

Başkan Büyükakın şöyle devam etti:

Olası bir depreme hazırlığın yanı sıra deprem sonrasını da düşünerek planlamalar yaptık, yapıyoruz. Şehrin belli bölgelerine yerleştirdiğimiz 41 ivme ölçer cihazı ile yer hareketlerini anlık olarak kaydediyoruz. Bu bize yol haritası belirlemekte yardımcı oluyor. Büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatarak kamulaştırma çalışmalarımızla şehrin yeniden inşaası için çalışıyoruz. 12 adet kentsel dönüşüm projesi ile vatandaşlarımızı riskli alanlardan daha güvenli bölgelere taşıyoruz. Şehrin göbeğinde halihazırda devam eden Cedit Kentsel Dönüşümü, bu alanda yaptığımız çalışmalara verebileceğimiz en güzel örneklerden biri. Depreme dayanıklı yapılar yaparken riskli gördüklerimizi yıkıyor, tahliye ediyor, insanlarımızın can güvenliğini koruyoruz. Kentin nefes alacağı alanlara yatırım yapıyor, çevresel dönüşümü önceliğimiz haline getiriyor, kentin sadece bugününe değil geleceğine yatırım yapıyoruz. Olası bir afet durumunda hizmet verecek olan Afet Mutfağı’mızı ve Acil Durum Merkezi’mizi kurduk. Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşen şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamaktır. Bir daha böyle acıların kentimiz ve ülkemiz adına yaşanmaması temennisiyle 17 Ağustos Depremi’nde vefat etmiş olan vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, kalanlara sağlık ve afiyet diliyorum.