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İSLAM

Direnç ilacıyla oruç tutmak caiz midir?

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen fakat vücut direci zayıf olan vatandaşlar bu noktada birçok farklı yola başvuruyor. Vücut direncini yükseltmek adına vitamin hapları alarak oruç tutanlar, ibadetin mahiyetine uygun davranmış olur mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:38:00 -
Direnç ilacıyla oruç tutmak caiz midir?

Vücudun direncini artırmak ve oruç ibadetini daha kolay tutmak adına direnç hapları alarak oruç tutmak caiz midir? Ramazan ayı içerisinde en çok merak edilen konuların başında gelen bir meseleyi okuyucularımız için aydınlatıyoruz. 

DİRENÇ İLAÇLARIYLA ORUÇ TUTULUR MU?

Bu haplara bir nevi vitamin diyebiliriz. Dinen hiçbir sakıncası yoktur. Bir nevi takviye, bu hapla, gıdayla, serumla da olabilir. Önemli olan sahur ile iftar arasında bir şey yiyip, içmemek. Hatta bu sıcaklarda, zor işlerde çalışanlara bu hapı kullanmasını tavsiye bile edebiliriz.

Kaynak: Haber 7

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