Direnç ilacıyla oruç tutmak caiz midir?

Vücudun direncini artırmak ve oruç ibadetini daha kolay tutmak adına direnç hapları alarak oruç tutmak caiz midir? Ramazan ayı içerisinde en çok merak edilen konuların başında gelen bir meseleyi okuyucularımız için aydınlatıyoruz.

DİRENÇ İLAÇLARIYLA ORUÇ TUTULUR MU?

Bu haplara bir nevi vitamin diyebiliriz. Dinen hiçbir sakıncası yoktur. Bir nevi takviye, bu hapla, gıdayla, serumla da olabilir. Önemli olan sahur ile iftar arasında bir şey yiyip, içmemek. Hatta bu sıcaklarda, zor işlerde çalışanlara bu hapı kullanmasını tavsiye bile edebiliriz.

Kaynak: Haber 7