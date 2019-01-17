Direksiyonda tek kurşun! Kovalamaca ölümle sona erdi İstanbul'un Kartal ilçesinde bir siteden lüks cip çalan 2 kişiden biri, peşlerine takılan site güvenliğinin ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi'ndeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı. Site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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