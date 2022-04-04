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Siyaset Direksiyona geçti sinemaya götürdü! Savcı Sayan bölge çocuklarının gönlünü fethediyor
Siyaset

Direksiyona geçti sinemaya götürdü! Savcı Sayan bölge çocuklarının gönlünü fethediyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, otobüs direksiyonuna geçerek Ağrılı çocukları sinemaya götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 23:50:00 - 2022-04-05 00:02:20

 Yeniakit.com.tr 

Ağrılı çocukların gönlünü fethetmeyi sürdüren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4 Nisan Dünya Ağrılılar Günü kapsamında, direksiyonuna geçtiği otobüsle çocukları sinemaya götürdü.

Direksiyona geçip çocukları sinemaya götürdü

Ağrı Karasu köyündeki ikametlerinden aldığı minikleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünün sinema salonuna götüren Savcı Sayan, film izledikten sonra çocukları evlerine yine kendi sürdüğü otobüsle bıraktı.

Miniklerin keyifli vakit geçirdikleri gözlenirken, Başkan Sayan'a teşekkür ettiler. Ağrı Belediyesi günün anısına çocuklara birer hediye de verdi.

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