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Aktüel

Direksiyon başında panik yapınca aracıyla sulama kanalına uçtu

Eskişehir’de bir kadın eşi adına kayıtlı otomobille seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple panik yapınca araçla su kanalına uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:29:19 -
Direksiyon başında panik yapınca aracıyla sulama kanalına uçtu

Eskişehir’de bir kadın eşi adına kayıtlı otomobille seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple panik yapınca araçla su kanalına uçtu.


Edinilen bilgiye göre olay, dün Sakintepe mahallesinde meydana geldi. C.Ç. (52) isimli kadın, eşinin üzerine kayıtlı olan otomobille tek başına seyir halindeyken bilinmeyen sebeple panik yaptı. Paniğin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, otomobille sulama kanalına uçtu. Kaza sonucunda yaralanan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan C.Ç., kaza yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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