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Yaşam Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski kulüp başkanı vefat etti
Yaşam

Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski kulüp başkanı vefat etti

Direksiyon başında kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Akhisarspor Kulübü eski Başkanı Hüseyin Eryüksel, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 18:42:00 -
Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski kulüp başkanı vefat etti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında geçirdiği kalp krizinin ardından otomobili ağaca çarpan Akhisarspor Kulübü eski Başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kaza, saat 13.50 sıralarında Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisarspor'un Süper Lig'e yükselmesinden 2019 yılına kadar kulübün başkanlığını yapan Hüseyin Eryüksel, 45 ACU 421 plakalı aracıyla seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

 

Hastaneye kaldırılan eski başkan kurtarılamadı

Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Hüseyin Eryüksel, kaza yerine gelen 112 Acil ambulansı ile hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen Eryüksel’in duran kalbi tekrar çalıştırılamadı.

Vefatı özellikle spor camiasında büyük üzüntüye sebep olan Eryüksel'in 61 yaşında olduğu öğrenildi.

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