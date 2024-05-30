Direk onlardan alıyorlar! İşte savunma sanayiinin çip merkezi

CDT, 1994 yılından bu yana elektronik alanda tasarım, test ve üretim teknolojileri geliştiriyor. Savunma sanayi alanında Türkiye’de çalışan hemen hemen tüm platform üretici firmalarla ya da onların elektronik konusunda hizmet aldığı alt yüklenici firmalarla çalışan CDT, özellikle elektronik baskılı devre kartı ve çip tasarımı konusundaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Savunma sanayi firmalarının ya doğrudan kendilerinden aldıkları yazılımları kullandığını ya da çeşitli konularda hizmet üreten farklı firmalara verdikleri yazılımları kullandıklarını belirten CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, “Örneğin ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI’ye hizmet ya da alt sistemler konusunda ürün sağlayan STM, METEKSAN, SDT, AYESAŞ, PAVOTEK gibi şirketler de birlikte çalıştığımız oyunculardır” dedi.

30 YILDIR TASARIM, TEST VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA HİZMET VERİYORLAR

CDT’nin elektronik alanında tasarım, test ve üretim teknolojilerinde dünyadaki lider çözümleri Türkiye’de, çevre ülkelerde ve farklı coğrafyalarda temsil eden ve bunlarla ilgili uzmanlık biriktiren ve bu uzmanlığıyla da özellikle savunma sanayi, otomotiv ve tüketici elektroniği gibi konularda firmaların ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket olduğunu söyleyen Alpay Göğüş, “CDT; elektronik tasarım ve üretim teknolojileri konusunda firmaların ihtiyaç duyduğu yazılımsal altyapıyı ve bununla ilgili bilgi birikimini hizmet olarak sunmak amacıyla kurulmuştur. 1994 yılından beri bu sektördeyiz. Sunduğumuz çözümlerle firmaların elektronik ile ilgili bir fikri gerçek ürün haline dönüştürme süreçlerinde tasarıma yönelik baskılı devre kartı, çip tasarımı gibi tüm yazılımsal, tasarım, test ve üretim teknolojileri ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Onların aldığı bu yazılımlarla ilgili olarak da çeşitli eğitim ve destek hizmetlerini tamamlayıcı hizmet olarak vermektir” dedi.

“ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEİ GİBİ FİRMALARLA ÇALIŞIYORUZ”

Birlikte çalıştıkları firmalar hakkında detaylı bilgi veren Göğüş, “Savunma sanayi alanında Türkiye’de çalışan hemen hemen tüm firmalar ya da onların elektronik konularında hizmet aldığı alt yüklenici firmalar bizim müşterimizdir. Yani biz doğrudan ya da dolaylı olarak ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEİ gibi firmaların özellikle elektronik baskılı devre kartı ve çip tasarımı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Ya doğrudan bizden aldıkları yazılımları kullanmaktalar ya da çeşitli konularda hizmet üreten farklı firmalara vermiş olduğumuz yazılımlarımızı kullanmaktalar. Örneğin ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI’ye hizmet ya da alt sistemler konusunda ürün sağlayan STM, METEKSAN, SDT, AYESAŞ, PAVOTEK gibi şirketler de bizim birlikte çalıştığımız oyunculardır” diye konuştu.

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ALTYAPI YETENEKLERİ KAZANDIRIYORUZ

Bu tarz tasarım yeteneklerinin proje özelinde değil şirket bazında genel altyapı yatırımı olarak alındığını söyleyen Göğüş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketler o kabiliyete ulaştırılır ardından sahip oldukları tüm projelerde bu kabiliyetler kullanılır. Dolayısıyla bu çözümler kimi zaman bir telsiz haberleşme cihazının elektronik devrelerinin tasarımında, kimi zaman güdümlü sistemlerin elektroniğinde, kimi zamansa modernizasyon projesi içerisindeki elektronik parçaların yapımında kullanılmaktadır. Yani altyapıya yönelik çözümler olduğu için birebir tek tek platform sayamamaktayız. Özetle elektronik tasarım, çip tasarımı ve bunların üretimi konusunda ihtiyaç sahibi tüm firmalara destek vermekteyiz. Onlar da sahip oldukları bütün projeler içerisinde bu yazılımları kullanarak elektronik ürünleri üretmekteler.”

10’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

İhracat yaptıkları ülkeler hakkında da bilgi veren Göğüş, “Genel olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Cezayir, Mısır, Fas, Katar, Bahreyn, Umman, İngiltere ve İrlanda’ya farklı ürün gamlarında ihracat yapmaktayız” dedi.

“SEKTÖRE İLGİ DUYAN HERKESİ “CDT TEKNOLOJİ GÜNÜ”NE BEKLİYORUZ”

Aynı zamanda SAHA İstanbul üyesi olan CDT’nin Genel Müdürü Alpay Göğüş, sözlerini şöyle noktaladı: “Her yıl düzenlediğimiz “CDT Teknoloji Günü” de sunduğumuz çözümlerle ilgili sadece ürün tanıtımı değil sektör liderlerinin konuşmacı olduğu, elektronik tarafta önümüzdeki süreçte beklenen gelişmeleri konuştuğumuz, dünyadaki uygulamaların ne yöne evrildiğini tartıştığımız, mevcut müşterilerimizin başarı hikayelerini paylaştığı, 300’ün üzerinde sektör profesyonelini ağırladığımız bir etkinlik olmaktadır. 11 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek etkinliğimizin bu seneki konu başlıklarından bir tanesi de “yapay zekanın elektronik tasarım ve tasarım süreçleriyle üretime olan katkısı” olacak. Dolayısıyla sektörle ilgilenen herkesi etkinliğimize bekleriz.”

Kaynak: Sanayi Gazetesi