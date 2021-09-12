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Yerel Direğe çarpıp durdu: Yaralılar var
Yerel

Direğe çarpıp durdu: Yaralılar var

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 11:27:00 -
Direğe çarpıp durdu: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerinde seyir halinde olan Uğur Ö. idaresindeki 54 YD 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Uğur Ö. ve araçtaki Harun K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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