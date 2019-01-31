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Direğe çarpan otomobil kağıt gibi yırtıldı! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce refuja, sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada aracın şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:58
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi yırtıldı! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu. Kazada sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Araç içinde sıkıştılar

Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre kent merkezinden Adana istikametine seyir halindeki Mehmet K. (46) idaresindeki 46 TP 259 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje sonra, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Mehmet K. ve yolcu İrfan T. (30) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yanında bulunan İrfan T.’nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek taraflı trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:58
  1. trafik kazası
  2. Kahramanmaraş-Adana karayolu
  3. direksiyon hakimiyeti
  4. aydınlatma direği
  5. İtfaiye ekipleri
  6. Necip Fazıl Şehir Hastanesi

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