Dipteydi rekorla döndü! Altın fiyatlarında tırmanış!

Uzmanlar yıl sonunda 3 bin lira olacak diyordu; şimdi hedefler değişti altın yıl sonunda 3 bin 200 lira olacak diye düğmeye basıldı. Altın yatırımcısının yüzü gülüyordu, bir anda şoke oldu. Fiyatlar bir anda çakıldı, 140 lira birden düştü. Temmuz ayında 2650 lira seviyelerinden 2 bin 500 liraya kadar indi. Ortadoğu'daki gelişmeler sonrası ise yeniden fırladı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 2 Ağustos 2024 Cuma günü altın fiyatları.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın ralliye başladı. 2660 lirayı gören ve tarihi rekor kıran altın bir anda çöktü. Ancak Ortadoğu'da artan gerilim sonrası yeniden zirveye çıkmaya başladı.

Altın yatırımcısını sevindiren yükseliş devam edecek mi?

Gram altın dün piyasalarda 2.602,92 TL'den, çeyrek altın 4.301 TL'den, yarım altın ise 8.594 TL'den kapanış yaptı.

Peki 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.8300 TL / 33.1000 TL

Euro alış satış: 35.7040 TL / 36.1000 TL

Sterlin alış satış: 41.7630 TL / 42.3220 TL

3 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33,1715 TL / 33,2309 TL

Euro alış satış: 36,2490 TL / 36,2864 TL

Sterlin alış satış: 42,4744 TL / 42,7126 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.608,03 TL / 2.608,97 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.443,37 Dolar / 2.443,98 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.231 TL / 4.326 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.490 TL / 8.648 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.952 TL / 17.241 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 42.152,10 TL / 43.127,39 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 17.387,74 TL / 17.831,74 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024

Gram altın alış satış : 2597.38 TL / 2645.77 TL

Çeyrek altın alış satış: 4229 TL / 4315 TL

Yarım altın alış satış: 8484 TL / 8623 TL