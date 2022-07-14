Dipten tırnağa ev temizliği için 22 ipucu! İşte ev temizliğinin püf noktaları...

Ev temizliği büyük bir uğraş. Bu iş için bazen bir günümüzü ayırmak zorunda kalıyoruz. Bir de çalışıyorsanız ve hayatın yoğun temposundan size kalan zamanın tümünde temizlik ile uğraşmak istemiyorsanız kendinizi bir girdabın içerisinde bulabilirsiniz. Ev temizliği her ne kadar göz korkutucu görünse de, üstesinden kısa sürede gelmek için pratik yollar bulunuyor.

1.Musluklar

Musluklarımızı temizleriz ancak, her gün tuvaletten sonra kullandığımız ve yüzlerce mikrobu barındıran musluklarımızın kulplarını temizlemek çok az kişinin aklına gelmiştir. Üzülmeyin. Musluğunuzun vidalarını sökün ve sirkeli su ile fırçalayın. İşte bu kadar basit!

2. Sineklikler

Evimizi haşeratlardan korumak için kullandığımız bu tellerde tozlar, örümcek ağları ve daha nice pislikler birikir.Ama temizlemenin çok kolay bir yolu var. Tüy toplayıcı yapışkan rulolarla tellerinizin önünü ve arkasını temizleyin. Bantların yapışkanı gittikçe değiştirmeyi unutmayın.

3.Havalandırmalar

Havalandırmalarda bulunan raflar evimizdeki en tozlu bölgelerden biridir.Ancak unutmayın ki bu tozlar zamanla evin içerisine hücum eder ve soluduğumuza ciğerlerimize kadar inebilir. Bu yüzden bir bezin üzerine sivri uçlu bir şey geçirin ve bu bölgelerin tozunu alın. Daha sonra bezinizin üzerine yüzey temizleyici sıkın ve tekrar aynı şekilde temizleyin.

4. Süpürgelikler

Yine sık sık unuttuğumuz ve toz toplayan yerlerden. Bir bez yardımıyla düzenli olarak silerseniz toz toplamayacaktır.

5. Parkeler

Yalnızca 4 malzeme kullanarak parkelerinizi pırıl pırıl yapacaksınız. 1 su bardağı sirke, 1 yemek kaşığı kastilya sabunu, yarım çay bardağı alkol ve 2 su bardağı ılık suyu karıştırın.Parkelerini bu karışımla silin.

6. Lekeli Lavabolar

Oldukça kirli olan lavabolarınızı önce detarjanla ovalayın. Daha sonra çamaşır suyu ile fırçalayın ve 10 15 dakika bekletin ve durulayın.

7. Tornavida İle Tuvalet Temizliği

Hiç şaşırmayın.Tuvaletinizin bezin ulaşamadığı yerleri için bezinizi tornavidanın ucuna geçirin ve öyle temizleyin.

8. Tuvalet Fırçası

Tuvaletinizin daime güzel kokmasını istiyorsanız tuvalet fırçanızı temizledikten sonra kutusunun içine bir miktar çamaşır deterjanı ile yüzey temizleyici dökün. Böylece her fırçalama sonrası tuvaletiniz temiz ve güzel kokulu kalacaktır.

9. Temiz Kesme Tahtası

Kesme tahtaları üzerinde kesilen her şeyi üzerinde toplar. Bunun için önce tahtanızı tuzzile ovalayın ve daha sonra yarım limonu sürtün. Böylece bütün mikroplar ölecektir.

10. Fırın temizliği

Fırın temizliği çok sık yaptığımız bir aktivite değildir ancak aslında temizliği çok kolaydır.Bir kaba yarım bardak kabartma tozu ekleyin ve içerisine yarım çay bardağı su ekleyin. Fırınınızı bununla silin ve bir gece bekletin. Daha sonra fırınınızdaki kalıntıları temizleyin ve sirkeli su ile silin.

11. Kıyafet Temizliği

Tiftilenen kıyafetleriniz için bir jilet yardımıyla dikkatli bir şekilde tiftiflenen kısımları jiletleyin.

12. Su Lekeleri

Banyoda kalan su ve kireç lekeleri en zorlu lekelerdendir.Bu lekeleri çıkartmak çok zorlu gibi görünse de aslında basit bir çözümü var. Yarım limonu kireç lekelerinin üzerine sürün ve 10 dakika beklettikten sonra durulayın.

13. Döküm Tavalar

En sağlıklı pişirme araçlarından olan demir döküm tavaların temizliği de bir o kadar zordur. Hatta yanlış temizleyiciler kullanıldığında tavaya zarar dahi verebilirsiniz. Ancak tavayı ovalamak için deniz tuzu kullanıp durularsanız, sağlıksız kimyasallara ihtiyacınız kalmaz.

14. Mutfak Lavobaları

Paslanmaz çelik mutfak lavabolarınızı temizlemek için su ve kabartma tozunu karıştırıp lavabonuzu bununla temizleyip kurulayın. Tamamen kuruladıktan sonra biraz un serpiştirin ve bir bez ile lavabonuzu temizleyin.Daha sonra bir kaç damla zeytinyağı ile lavabonuzu partlatabilirsiniz.

15. Tuvalet Lekeleri

Tuvalette yer eden kahverengi lekeler için bir miktar kola yeterli olacaktır. Tuvaletinize döktüğünüz kolayı,tuvaletiniz parlayana kadar fırçalayın ve daha sonra durulayın.

16. Deri Mobilyaları Parlatma

Eskiyen ve matlaşan deri koltuklarınızın çizilen bölgelerini biraz zeytinyağı dökün ve 1 saat kadar bekletin. Daha sonra temiz bir bez ile silin.

17. Televizyon ve Bilgisayar

Ne kadar silerseniz silin toz tutan elektronik eşyalarınızı kahve filtreleri ile silin böylece geride hiç toz kalmayacaktır.

18. Küvet Temizliği

Küvetiniz için en temiz sonucu elde etmek istiyorsanız küvetinizi yarım greyfurt ile ovalayın ve daha sonra durulayın.

19. Mikrodalga Fırın

Mikrodalga fırınlarınızı kimyasallar ile temizlemek tehlikeli olabilir. Bunun için limonları ortadan ikiye ayırın ve bir bardağın içine kesilen tarafları üste gelecek şekilde oturtun. Bu bardakları mikrodalganızın içinde 5 dakika çalıştırın ve daha sonra silin.

20. Duş Başlıkları

Duş başlıklarımızdaki kireçlerden nasıl kurtulacağımızı bilmediğimiz için sık sık duş başlığı değiştirmek zorunda kalırız. Ama artık bunun çözümünü biliyorsunuz. Bir poşetin içini sirkeyle doldurun ve duş başlığınızı bu poşetin içine koyup ağzını sıkıca bağlayın. 2 saat beklettikten sonra poşeti çıkarıp durulayın.

21. Yağlı Halılar

Yağlı halılardan yağları uzaklaştırmak en zorudur. Ama artık değil. Yağlı halınıza kabartma tozu serpiştirin. Daha sonra yarı sirke yarı su olan karışımı hazırlayıp halınıza püskürtün. 2 saat beklettikten sonra halınızı süpürün.

22.Giysi Yağ Lekeleri

Yağ lekelerinin bulaştığı kıyafetlerinizin üzerine biraz tebeşir ile sürtün ve ve 1 saat bekletip yıkayın.