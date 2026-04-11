Diplomaside tarihi kavşak: İran Heyeti ABD ile Müzakere İçin İslamabad'da

İran devlet televizyonunun aktardığına göre heyet, sadece siyasi değil, teknik ve ekonomik ağırlığıyla da dikkat çekiyor:

Muhammed Bakır Kalibaf: Meclis Başkanı ve heyet lideri.

Abbas Erakçi: Dışişleri Bakanı.

Ali Ekber Ahmediyan: Savunma Konseyi Sekreteri.

Abdunnasır Himmeti: Merkez Bankası Başkanı.

Eğer Tahran'ın öne sürdüğü Lübnan'da ateşkes ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi ön koşullar kabul edilirse; güvenlik, askeri, hukuki ve ekonomik komisyonlar da sürece dahil olacak.

15 Günlük Kritik Takvim

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran'ın sahada hedeflerine ulaştığını savunarak, nihai müzakerelerin en geç 15 gün içinde sonuçlandırılmasını hedeflediklerini duyurdu. Pakistan'daki bu zirve, bölgedeki kalıcı barışın anahtarı olarak görülüyor.

Diplomatik Mekik Hattı: Türkiye, Pakistan ve Mısır

Bu kritik buluşmanın gerçekleşmesinde Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği belirleyici oldu. Üç ülkenin, taraflar arasındaki mesaj alışverişini sağlıklı yürütmek için aylardır çaba sarf ettiği biliniyor.

İşgal Rejiminden "Ayrışma" Sinyali

Geçici ateşkesi desteklediğini belirten işgal yönetimi ise sürece dair şerhini koydu:

Lübnan İstisnası: İşgal rejimi, uzlaşmanın Lübnan'ı kapsamadığını iddia ederek saldırılarına devam ediyor.

Lübnanlı yetkililer, Washington'da yapılacak ilk görüşmelerin henüz bir "müzakere" değil, "hazırlık" seviyesinde olduğunu vurguluyor.

Önemli Not: ABD tarafını temsilen Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İslamabad'a gelmesi ve Serena Hotel'de tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.

Gelişmeler, bölgedeki tüm dengeleri değiştirebilecek güçte. Müzakere masasından çıkacak olası bir anlaşmanın petrol fiyatlarından küresel güvenliğe kadar pek çok alanda etkisi olacaktır.