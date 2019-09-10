Dinsizler yine İslâmi değerlere saldırıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Allah ve din düşmanları, haşa Awesome Without Allah, (Allah Olmadan Müthiş) etiketiyle sosyal medya üzerinden çektikleri videolar ve paylaşımlarla Allah’a ve İslam dinine saldırarak ateizm ve LGBTİ’li sapkınları meşrulaştırma çabalarına devam ediyorlar.

İslam dininin gerici olduğunu ve Allah olmadan daha rahat olduklarını belirten paylaşımlarla sapkınlıklarını insanlara benimsetmeye çalıştıkları açıkça görülüyor.

İslâm dini gericilikle suçlanıyor!

Son zamanlarda Avrupa’da yayılan İslam düşmanlığı insanlara benimsetilmeye çalışılıyor. Sosyal medya üzerinden Awesome Without Allah, (Allah Olmadan Müthiş) etiketiyle paylaşım yapan birçok ahlaksız, din düşmanları, İslam dinini gericilikle suçlayarak, İslam dini ve Allah olmadan daha rahat yaşanabileceğini ifade ediyorlar.

Ayrıca, İslam dininin kadınlara düşmanca yaklaştığını, Kur’an-ı Kerim’in kadın düşmanı erkekler tarafından yazıldığı belirtilen paylaşımlarda “Kur’an-ı Kerim’e inanmaya ihtiyacımız yok” gibi ifadeler yer alıyor.

Yapılan bir diğer paylaşımda ise, İslam dininin kadın cinayetlerine öncülük ettiği, LGBTİ’li sapkınların öldürülerek cezalandırıldığı, çocuk evliliklerinin serbest bırakıldığı, zorla evlendirmenin ve namus cinayetlerinin doğal bir şey olduğu ifade edilerek bunların yerine sanatı, müziği ve düşünce ifade özgürlüğünü seçildiği belirtiliyor.

Kur’an-ı Kerim’in tutarsız olduğu ifade edilen bir paylaşımda ise, Peygamber Efendimiz’in deve idrarı içtiği öne sürüldü. Ayrıca küçük çocuklara tecavüz eden bir kişi olarak tanımlandı.

İlk destek sapkınlardan!

Femen Türkiye isimli ahlaksız oluşum da din düşmanlarına destek verdi. Kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, kampanyayı desteklediklerini, bu tür kampanyaların hayati önem arz ettiğini belirttiler.