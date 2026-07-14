Dinleri de yalan devletleri de

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Yalan, dünyaları yalan, hayatları yalan, dinleri yalan, devletleri yalan. Allah Teala, kitabının ilk suresinde tağî diye tanımladığı ilahi düzene, ilahi hiyerarşiye, bozgunculuk eden, yasakçılık eden, zorbalık eden tağînin birinci vasfı olarak yalancılık vasfını zikreder. Kazip kavramını zikreder yalancı.

İnsanların hataları daha masum bir hata olan hata, yanlıştır. Ama masum olmayan yalandır. Affedilmez olan yalandır.

Fatiha suresinde de Dalalette olan Hıristiyanların bir sapkınlığından bahsedilir. Ama bilinçli bir isyan olan Siyonizm'den mağdub gazaplanmışlar diye tanımlanır. Hem Alak suresinde hem Kalem suresinde ilk sürelerde bolca tekrar edilir.

Onlar perçemlerinden yakalanacaklar. O perçemki, kazip, yalancı ve hatalı. Hatalı olan daha masum, hatayen bunu yapıyor.

Ancak yani her hatada affedilir hata değil. Bir de ömür boyu süren bir hata affedilmez. Ama yalan üzere, kasıt üzere olansa daha bir beterdir.

Daha bir beterdir. Bir de dini alanda yalan, devlet alanında yalan. Yalan var, yalan var.

Yani basit meselelerde mesela kişileri barıştırmak için bir yalan, söylemek bile caizdir değil mi? Veya savaş ortamında yine caizdir. Bu gibi bir yerde caiz ama itikadi alanda, dini alanda, devlet işlerinde yalan o büyük bir yalandır. Yalanın da daha ötesi, Yavuz hırsız mesabesinde hem yalancı hem de doğruyu yalanlayan, ev sahibini bastıran, doğruyu bastıran.

İşte o ilk surede Allah-u Teala hem kazip tanımlaması yapıyor, kafir yok daha. Kafir diye kimseye denmiyor. Önce kazip deniyor.

Sen yalansın, dinin yalan, diyanetin yalan, devletin yalan, hayatın yalan, dünyan yalan. Şeytanın bir vasfıdır yalanla aldatması. Dolayısıyla şeytanın uşakları, insanımsılar böyle bir hal üzeredir.

Ve onu dine de karıştırır, devlete de karıştırır yalanı. O gerçek bir din de değildir, İslam değildir. Nedir? İdeolojidir.

İslam olmayan ideolojidir. O da batıldır. Bir de yetmedi her ideoloji bir afyondur.

Gördün mü sen o tağıyı? O mükezzip, Yavuz hırsız hem yalan üzere hem de doğruyu bastırıyor. Ev sahibini bastırıyor. Doğruluk bu diyor.

Hak bu diyor. Hukuk bu diyor. Bütün batılı boca ediyor. Hakkı yasaklıyor.

Ve onu meşrulaştırıyor. Hakkı bastırıyor. Zalim, katil ama mağduru, mazlumu suçlu addediyor. Terör addediyor.

Mükezzip. Yetmedi bir de onun üzerine dini argümanları, devlet güçlerini boca ediyor.

Hegemonya kuruyor, zorbalık ediyor. Darbe, cunta, müstekbirlik, müstevli, sömürü, emperyal, faşizan, cebbar u anid, inatçı bir zorba. Bütün kötü vasıflar.

Daha Alak suresinde bu tanımlanıyor. Ve bu da yalancılık üzerinden, yalan üzerinden tanımlanıyor. Kazip kavramı, Kafirden daha öncelikli bir kavramdır. Ama bizim dini literatürde bile, dini arenada bile bunu duymazsınız. Ama Kur'an'da bu hemen ilk surelerde defaatle zikrediliyor.

Öyleyse biz de onu önemseyip gündem ediyoruz. Ve işte bunun hem bu ilk surede hem de Fatiha suresinde de olduğu gibi evvel emirde bunun pilot örneği Yahudalık. Hem Nebi katili, Nebileri katletmeye kalkıyor.

Bundan daha büyük hem de fiili yalan olabilir mi? Bakın, ben yalancı değilim diyor, Allah'ı inkar ediyor. Ya bu dünyanın yalanı, en büyük hakikati yalanlamak. En büyük hakikati her tarafa kazınmış olan Allah'tır. Seni yaratan Allah, her şeyi yaratan Allah, yaşatan Allah, kitap gönderen Allah, Nebi'yi gönderen Allah.

Başka kim? Diğer hepsi yallah. Hepsi hikayeden, hepsi dalevere, iddiasını bile yapamazlar. Ben yarattım bile diyemezler ispat ister.

Ben yaşattım hiç diyemez, nereden yaşatıyorsun? Kaç hücre yarattın? Kaç hava zerresi, kaç su zerresi yarattın? Bu insanları yenimleyen kim? Asla Allah'la aşık atamazlar. Ama Allah'ı tanımamak, ateizm, deizm, şuizm, buizm, kemalizm, siyonizm, emperyalizm, faşizm, kapitalizm, komünizm. Bir tek Rabbizm yok.

Rabbçılık yok. Onun dışında her melanet var. Her ideoloji var.

Bir de utanmadan din afyondur der. Din Allah'ın dinidir, evet. Onun dışındaki hepsi, bütün ideolojiler afyondur, yalandır, dolandır, soytarılıktır, sahtekarlıktır, simsarlıktır.

Bunun en baş örneği de siyonizmdir. O gün Yahudalıktı. Hem Yusuf Nebiye, hem İsa Nebiye aleni bir katletme teşebbüsü.

Peki din? Kimin dini? Allah'ın dini. Onlar Allah'ı bıraktılar, siyon diye bir tanrı geliştirdiler. Baştan yalan.



Ve on emir. Tevrat nerede? Yok. Ne var? Talmud.

Peki şalom şalom diyorlar. Selam İslam. Hani nerede? Hani nerede İslam selameti? Öldürmeyeceksin.

Ya gidip nebileri öldürüyor. Öldürmeyeceksin on emirden. Öldürme. Önce Allah'a şirk koşmayacaksın.

Bu siyonizm ne? Yahudalık ne? Aloh dururken. Alohtu tabi İbranicesi. Allah dururken siyonizm nereden çıktı? Yahudalık nereden çıktı? Dakika bir gol bir.

Öldürmeyeceksin. Gidip Allah'ın nebilerini öldürüyor. Bırak daha ötekileri. Allah'ın nebilerini öldürenden başka türlü insaf beklenir mi? Eşeği de öldür. Zeytin ağaçları da keser. Çevreyi de öldürür.

Suyu da kirletir. Her pisliği. Nihayetinde bunu Talmud'a geçirmişler, yazmışlar.

Halbuki Tevrat'ta on emir. Birincisi Allah'a şirk koşmayacaksın. İkincisi öldürmeyeceksin.

Üç, çalmayacaksın. Dünyayı sömüren kim? Dünyayı sömüren kim? Yani baş tefeci, tefecilik üzerinden, riba üzerinden, ülkeleri, devletleri, şirketleri haraca bağlayan, dolar üzerinden, Amerika'yı bile köleleştiren, Avrupa'yı, bütün İslam ülkelerini sömüren, çalan, yoksa diğer türlü bu, affedersin, ekmek çaldı, yemek çaldı. Bunlar meşrudur, haktır bunlar ya.

Adam açsa çalması haktır, meşrudur. O çalmak olmaz. Sen görsene siyonizmi.

Dünyayı sömüren, dünyayı çalan, Allah'ın verdiği, herkese yatarak bile, bakın şu anda çalışmasa bile, aylık 100 bin lira karşılığında onun karşılığı var tabiatta. Her birey için. Allah'ın hesabında, kitabında.

Nereye gitti bunlar? Bugün çalışarak bunu elde edebiliyor muyuz? Çalışarak, hem de kaç saat, kim çaldı? İşte bu, hırsızlar. Çalmayacaksın, en çok çalan onlar.

Efendim, kötülüklere, fuhşiyete bulaşmayacaksın, şu anda LGBT'nin arkasında bile siyonizm çıkıyor.



Destekleyen o kavmi fahişe. Lut Nebi'ye karşı oluşturdukları bu eşkıyalığı, cinsi sapkınlığı, bütün ideolojik tipli sapkınlıkların arkasında onlar. Cinsi sapkınlığa bari bulaşmayın ya.

Bakıyorsunuz, kazıyorsunuz, altından yine siyoni otorite, siyoni şirketler çıkıyor.

Ve sözde adalet, bakın sözde adalet, bu da on emrin en temel parçasıdır. Sözünde dur ve emanete hıyanet etme. Yalan söyleme

Başta din emanetine ihanet etme, Tevrat'a ihanet etme, Allah'a ihanet etme, Nebilere ihanet etme. En başta ihanet eden onlar. Ya bari dünyayı kirlettin, dünyayı kirlettin.

Şu arzı mukaddese dokunma, öyle mi? Kudüs'e dokunma, kutsal araziyi kirletme. Oraya şirki, siyonizmi, oraya caniliği, canavarlığı, oraya hırsızlığı, arsızlığı, namussuzluğu götürme ya. Bari oraya götürme.

Ama hakikaten yani nerede istemediğin orada o. Böyle bir anlayış, bu dini anlayış hak olabilir mi? Bu dini arenada bir defa en büyük yalandır. Yalanların da en büyüğüdür.

Allah'ın ilahlığına şahadet odur. Bakın doğru şahitlik, şahadet demek kelime-i şahadet, doğru şahitlik. Allah'ın ilahlığına şahitlik, en temel şahitlik, en temel doğru söz budur.

Burada yalan söyleyenin hiçbir şeyine itibar etmezsin. Bütün sonraki, bütün meselelerde doğrucu olsa bile, bu yalan o bütün doğruları götürür. Bu kadar.

Bu konudaki bütün batıl ideolojileri dünyaya servis eden ve Allah'ın en çok Nebi'yi gönderdiği bu siyoniler, dine ihanet, dinde yalan, kelime-i şahadette yalan. Yalan, daha gerisine inanılır mı? Gerisine kim bakarsa yalana yanlışa bakıyor demektir.

Şu anda güvenlik için diyor nasıl değil mi? Güvenliğimiz için. Ya tehdit sensin ya. Yani kanser ben güvenliğim için her şeyi yaparım diyor. Ya sen o bedene kansersin ya. O bedene mikropsun ya. Bu coğrafyaya mikropsun ya.

O Kudüs'e. Bakın şu anda birçok Yahudi grup bile benim de yakinen irtibatlı olduğum, Gudüste siyoni devlete itiraz ediyor. Kur'an'da da yazıyor Arz-ı Mukaddes onlara haram kılındı Allah'a ve Nebilere ihanetlerinden dolayı. Ama Arz-ı Mukaddes bize yazıldı diyorlar.

Tam tersine Arz-ı Mukaddes Nebilere ve Nebilerin izinden gelenlere yazıldı. Bunlara haram kılındı. Şu anda birçok Yahudi grup Kudüs bize haramdır der.

Allah bizi oradan kovdu. Dolayısıyla bari cezamızı çekelim diye Siyoni devlet kurulmasına, Yahuda devleti kurulmasına itiraz ediyorlar. Bundan dolayı.

Yani duran saat bile, iyi mi? Günde iki defa doğru. İşte o Yahuda grupların da bir kısmı en azından günde bir defa doğru söylüyor. Dinende bu batıl, yalan.

Onların orada devlet kurmaları dine ihanet. Dini açıdan yalan. Dinleri yalan.

Yalan.

Daha ne diyeyim be? Yalan. Yalan bir dünya.

Devletleri de öyle. Bakın devletleri kurulmaz diyor. Kitaplarına göre onların orada devlet kurmaları haramdır.

Şalomi İslami devlet kurulması lazım. Süleyman Nebi'nin kurduğu gibi. Bu haydutların kurduğu gibi değil.

Tek devletli çözüm. Bakın ben İslami, Şalomi devlet, tek devlet diyorum. Orada her ırktan insan yaşayabilir.

Allah'ın dünyasında yaşadığı gibi. Ama Şalomi, Selami, İslami olmak durumunda. İlahi plan böyle. Devletleri de devlet diyecek yanı yok, yalan .

İlahi plan da böyle, Devletleri de yalan. Beşer'i planla da.

Asla kimse bu bir devlet diyemez. Kendi koyduğu yasalara bile riayet etmez. Diyor ki uluslararası yasaları biz öbür devletler için koyduk.

O bize işlemez. Birleşmiş Milletvekilleri onlar nihayetinde Avrupa'yla Amerika'yla beraber kendileri yaptılar. Kendi kanunlarına bile uymazlar.

Bırakın ilahi yasalara. Kendi kanunlarına bile uymazlar. Açık açık da bunu söylüyorlar.

Devletleri de bir terör. Eşkıya devlettir. Devlet değildir.

Yani teşkilî bir eşkıyadır. Terördür. Bunların dini yalan, devleti yalan, dünyası yalan, hayatı yalan.

Bir pilot örnek olarak bunu getirdik. İşte Allah Teala da öyle tanımlıyor. Tuğyaniliği kâzip diye.

Yalan. Dinde yalan, dünyada yalan. Devlette yalan.

Din devlet zaten Allah nazarında ayrılmaz. Etle kemik gibidir. Din devleti ayırmak da apayrı bir ziyoni bir yalandır.

Bizim gibi birçok ülkeye maalesef nüfuz etmiş yalanlardan birisi diyoruz. Öyleyse bu yalanlara dikkat çekiyoruz. Rabbimiz ilk surede dikkat çekti.

Daha insanlar kâfir tabiriyle muhatap olmadan önce kâzip, yalan hem de yalanlayan, hakkı da bastıran, doğruyu da bastıran bir anlayış diye Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Dezenformasyon. Biz de size aksettiriyoruz. Dolayısıyla yalan bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu her şeyi üfleyerek yememiz, içmemiz gerektiğini bilelim