Dinlenme tesisinde suçüstü! Araçtan sikke ve heykel çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir Sivrihisar'da jandarma 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı; araçtan 124 sikke ve 18 heykel dahil 238 parça çıktı, 2863 sayılı Kanun'dan soruşturma açıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesislerinde 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait araçta yapılan detaylı aramada, çeşitli boyutlarda ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 238 adet malzeme muhafaza altına alındı.
Operasyona, jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz istihbari çalışmalar zemin hazırladı. Edinilen bilgilere göre, 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla söz konusu tesislere getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında belirtilen bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Araçta 124 sikke, 39 yüzük ve 18 heykel
Araçtan çıkan malzemelerin dökümü şöyle:
- 124 adet sikke
- 47 adet farklı şekillerde tarihi obje
- 39 adet yüzük
- 18 adet heykel
- 4 adet kandil
- 2 adet pusula
- 1 adet hançer
- 1 adet kupa
- 1 adet vazo
- 1 adet bilezik
Operasyonun ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli soruşturma başlatıldı.