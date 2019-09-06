Dink cinayeti davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talebinin reddine ve aralarında FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski emniyet müdürü Yunus Dolar'ın da bulunduğu 10 tanığın dinlenilmesine hükmedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık ve avukatların taleplerine ilişkin ara kararlar açıklandı.

Buna göre mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, FETÖ soruşturmasında itirafçı olan Yunus Dolar ile Fikri Yalman, Mustafa Sabri Saklı, Uğur Erdoğan, Hasan Gözala, Mustafa İlhan, Sabahattin Artın, Mustafa Kumaş, Fuat Kömürcü ve İsmail Hakkı Günay'ın bir sonraki duruşma tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

Tutuksuz sanıkların adli kontrol talebinin kaldırılmasına ilişkin istemi de reddeden heyet, MİT görevlilerin dinlenilmesine ilişkin kararın kaldırılmasına yönelik talebin daha sonra karara bağlanmasına, sanıklardan Murat Bayrak'ın teslim ettiği eski cep telefonunun da adli emanete koyulmasını kararlaştırdı.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari 13 sanığın infazının da beklenilmesine hükmeden heyet, bir sonraki duruşmanın 26, 27 ve 28 Kasım'da yapılmasına karar verdi.