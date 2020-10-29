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Aktüel Dini suistimal ederek dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
Aktüel

Dini suistimal ederek dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Yaşlı kadının 3 bileziğini hayır duası okuma bahanesiyle alan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:05:52 -
Dini suistimal ederek dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de annelerinin gidemediği hac parasını ihtiyaç sahiplerine verme bahanesiyle yaşlı bir kadını dolandıran 2 zanlı yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de 2 şüphelinin yaşlı bir kadının 3 bileziğini hayır duası okuma bahanesiyle alarak dolandırılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Yasin K. ve Hakan A'yı aynı gün Beyoğlu'nda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaşlı kadının evine giderek annelerinin hacca gidemediğini, hac için ayrılan parayla yardım yapmak istediklerini söyleyerek ihtiyaç sahiplerine vermesi için kadına önce 5 bin lira verdikleri, ardından kadının elindeki 5 bin lirayı ve kolundaki 3 bileziği hayır duası okuma bahanesiyle alıp kaçtıkları belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin, dolandırdıkları bilezikleri bir kuyumcuda bozdurdukları anlar görülüyor.

Şüphelilerin sattıkları belirlenen bilezikler geri alınarak yaşlı kadına teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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