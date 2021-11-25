Dini siyasete alet etti! Kılıçdaroğlu, çelişki ve yalanın kitabını yazdı

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Türkiye, Suriye’de yüz binlerce sivili katleden katil Beşar Esed’in yönetimini tanımayarak, ülkede Anayasa çalışmalarının tekrar başlaması gerektiğini ve yeni hükümetle yola devam edilmesi gerektiğini savunuyor. AK Parti hükümetinin mazlumlardan yana olarak katillerle görüşmemesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, ilk günden bu yana katil Esed ile görüşülmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu, defalarca Esed’in ayağına heyet göndererek dikta yönetimini tanıdığını ve destek verdiğini de gözler önüne serdi.

Türkiye’nin kimseyle diyaloğu kesmemesi gerektiğini savunarak Esed’e dahi destek veren Kılıçdaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ankara arasında imzalanan anlaşmadan ise rahatsız oldu. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in Ankara ziyareti hakkında kin dolu ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, “BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına?” dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın devamında ağızları açık bırakan ifadeler kullandı. Kurulduğu günden bugünde dek Müslümanlara zulmeden CHP’nin başındaki zat, o zulümleri tek tek kaldıran ve dünya Müslümanlarının sesi olan AK Parti’ye saldırıp, hakiki Müslümanların Erdoğan’ı değil kendisini savunması gerektiğini söyledi.

Daha kısa bir süre önce, İslam’ın emirlerini hafife alarak hakaretamiz açıklamalarda bulunan ve başörtüsü için, “Bez parçası” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nun, şimdi “Müslümanların hakiki lideri” ayaklarına yatması, oy almak için şekilden şekle girmenin ne kadar küçük düşürücü bir hareket olduğunu gözler önüne serdi. Kendi mahallesinin bile üst perdeden eleştirdiği, “Helalleşme turu” elinde patlayan CHP Genel Başkanı’nın, şimdi de mütedeyyin kesime oynamak için BAE’yi gereksizce hedef göstererek kendisini “Müslümanların hakiki lideri” ilan etmesi ağızları açık bıraktı.

Ayrıca mütedeyyin kimliğiyle bilinen Erdoğan’a, “Dini siyasete alet ediyorsun” diyerek suçlamada bulunan Kılıçdaroğlu’nun, din karşıtlığından başka işe yaramayan partiye genel başkanlık yaptığı halde İslam’ı ve Müslümanları kullanarak siyasetine alet etmesi de dikkatlerden kaçmadı!..