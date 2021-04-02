Dine hizmet etmek istiyorsan al sana tavsiye İmamoğlu! El yazması Kur’an-ı Kerim alacağına LGBT’lilerden desteğini çek

Seçim sürecinde dindar geçinerek birkaç muhafazakar çevreden oy toplayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra gayri İslami icraatlarıyla gündeme geldi. Aynı zamanda İmamoğlu, oyunu aldığı dindarların gözünü boyamak için belediye kasasından milyonlar harcayarak şov yapmayı da sürdürdü. Son olarak İmamoğlu, İngiltere'de bir müzayededen 1 milyon 700 bin TL'ye el yazması Kur'an-ı Kerim aldı.

LGBT'ye verdiği destekle bilinen İmamoğlu'nun Kur'an-ı Kerim üzerinden şov yapmaya kalkışması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, tamamen israf olan İBB harcamaları da masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, "Samimi tüm Müslümanlar biliyor ki, kutsal olan, Kur'an-ı Kerim'in el yazması olması değil; Allah tarafından o kelimelerin Hz. Peygamber'e gönderilmiş olması." dedi.

Karahasanoğlu, ikinci sınıf kağıda yazılan Kur'an-ı Kerim ile altın varaklı kağıda yazılan Kur'an-ı Kerim arasında dinen fark olmadığını da vurgulayarak, sanata ilgisi olan kişilerin kendi cebinden para ödeyerek böyle şeyleri almasının normal olduğunu, ancak bir belediyenin kasasından bunca paranın çıkmasının israf olduğunu söyledi.

"Ekrem İmamoğlu istediği kadar başka şekillerde tanıtmaya çalışsın" diyen deneyimli gazeteci, "Hem israftır hem de İBB'nin bütçesinden FETÖ'cülere veya Avrupa'daki çakallara para aktarımıdır. Başka bir izahı yoktur" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim Ekrem İmamoğlu'ndan beklentim şudur, eğer dine hizmet etmek istiyorsa, el yazması Kur'an-ı Kerimlere o kadar parayı vermek yerine eşcinsellere verdiği desteği geri çeksin. Desteğini geri çektiği takdirde hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere uymuş olur hem de cebinden para çıkmamış olur."