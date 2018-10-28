Dine hakaret artık cezasız kalacak!

İrlanda’da dine ve dini değerlere hakaretin kullanılmasını yasaklayan anayasa maddesi referandumla kaldırıldı.

Söz konusu maddenin kaldırılması için mücadele yürüten hak örgütlerinin temsilcileri halkın yüzde 65'inin yasanın kaldırılması için oy verdiği referandum sonucundan memnun.

Bu örgütlerden İrlanda İnsaniyet Derneği adına konuşan Noreen Hartigan, "sonucun daha laik ve hoşgörülü bir İrlanda için önemli adım olduğunu" öne sürdü.

"Tanrı aptaldır" sözlerine soruşturma açılmıştı

İngiliz TV sunucusu Stephen Fry, 2015 yılında İrlanda'da katıldığı bir televizyon programında bir soruyu yanıtlarken kullandığı "Tanrı aptaldır, ona çocuklarda kemik kanseri hastalığının ne ile ilgisi olabilir diye sormak isterdim. Böyle acımasız ve adaletsiz bir dünya için mi hayatımızı Tanrı'ya şükretmekle geçireceğiz." ifadelerinin yer aldığı konuşması polis soruşturmasına konu olmuştu.

Bu durum İrlanda'da bu konudaki siyasi tartışmaları da tetiklemişti.

İrlanda Parlamentosu dine hakaret suçunu 2009 yılında yeniden düzenledi

İrlanda Parlamentosu 2009 yılında, 1937 tarihli İrlanda Anayasası'nda dine ve ahlaka aykırı ifadelerin hukuki sonuçları olacağına hükmeden maddeyi, hakaret sayılacak eylemlerin kapsamını ayrıntılı şekilde tanımlayarak yeniden düzenlemişti.

Referandumda değiştirilen eski yasa, dine hakaret suçunu işleyenlerin 25 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilmesine hükmediyordu.