'Dinciler istedi maç saatleri düzenlendi' dediler: Siz dinsiz misiniz?

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TFF, bu yıl oruç. tutan futbolcuları gözeterek, iftara denk gelen maç saatlerini iftardan sonraya aldı. Yapılan saat düzenlemesi, bazı çevrelerde rahatsızlığa sebep oldu.

Maçlarda Ramazan düzenlemesinden rahatsız oldular!

Gazete Manifesto, yapılan saat düzenlemesini, 'Dinciler istedi, TFF'den 'oruç' ayarı geldi' başlığı ile duyurdu. Haberde, "Süper Lig'de son 2 haftadır oynanan bazı maçlarda, Ramazan nedeniyle oruçlu olan kimi takım oyuncularının 'iftar' saati nedeniyle saha kenarına gidip yemek yedikleri görülmüştü. AKP’ye yakın çevreler, durumu eleştirenleri hedef alırken TFF’yi de maç programlarını iftar saatine göre düzenlemeye çağırmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu bu gelişmelerin ardından 'Ramazana özel' düzenlemeye gitti." denildi.

Oruç tutan futbolcular hedefe konmuştu

Oruç tutan futbolcular, İP'li Aytun Çırağ ile kendisini 'gazeteci' olarak eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş tarafından da hedef alınmıştı. Çırağ, haddini aşarak 'oruç fetvası' vermiş, Yarkadaş ise, orucunu acan futbolcuların fotoğrafını paylaşarak, "Kime şov yapıyorsunuz?" demişti.

Saat 19:00'dan 20:30'a alınan maçlar şöyle oldu:

23 Nisan 20:30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

24 Nisan 20:30 Denizlispor - Sivasspor

24 Nisan 20:30 Antalyaspor - Galatasaray

24 Nisan 20:30 Beşiktaş - Kayserispor

25 Nisan 20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa