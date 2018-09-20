Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica: Bence Türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyisi olduğunu vurgulayan teknik adam, "Sezon başında iyi oynamamış olmasına rağmen, bence Türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe. İyi durumdayız. 13 maçın çoğunu kazandık, ne olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda eksikler olduğunu kaydeden Bjelica, "Ademi yarın oynamayacak, maalesef ikisi de hazır değil. Hafta sonuna bakacağız ama yarın kesinlikle ikisi de dinlenecek. Ivan seyesinde, bu konuda bir endişem yok. Bence o da iyi oynayabilir." dedi.

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu söyleyen antrenör, "Dünyanın en büyük takımlarından biri Fenerbahçe. Oyuncular açısından, takım idaresi açısından ve antrenör açısından bu böyle, başarılılar. Eksiklerinden bahsetmek istemiyorum. Eksiklikleri var, bunları yarın kullanabiliriz" diye konuştu

SUNJIC: "KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK MAÇ"

Dinamo Zagrebli orta saha oyuncusu Ivan Sunjic ise "Kariyerimdeki en büyük maç. Hazır hissediyorum. Heyecanım yok. Bu maçtan büyük beklentilerim var." diye konuştu.

Taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesinin futbolcular için önemli olduğunu kaydeden Sunjic, "Dolu bir stat hepimizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, ev sahibi Dinamo Zagreb, yarın oynanacak maçın son çalışmasını da Maksimir Stadı'nda gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Futbolcular bu bölümde ısınma hareketleri yapıp topla çalıştı.

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, bugün Hırvatistan'da 22:00'da karşı karşıya gelecek.