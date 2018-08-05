THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Dinamitle balık avlamak isterken feci şekilde can verdi

Muğla'da dinamitle balık avlamak için Dalgakıran Çayboğazı'na gelen Mehmet Dilik, dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

05 Ağustos 2018 Pazar 17:50
Dinamitle balık avlamak isterken feci şekilde can verdi

Dalaman'da balık avı sırasında dinamit kullanmak isteyen şahıs, dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Dalgakıran Çayboğazı mevkiine balık avlamak için giden Mehmet Dilik, dinamitle balık avlamak istedi. Dilik'in elinde bulunan dinamit lokumu bir anlık dalgınlık sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Dilik'in cenazesi Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilik'in cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:50
  1. dinamitle balık avlamak
  2. Dalaman Devlet Hastanesi
  3. Dalgakıran Çayboğazı
  4. Muğla Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
    1. ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı..
    2. Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde..
    3. Engelli yolcuyu almadı! Belediye..
    4. Bingöl'de engelli yolcuyu almayan..
    5. Üniversiteler tercih günlerine hazır
    6. Bakan, ucuz diye Rum Havalimanı'nı..
    7. ABD, İran için harekete geçti!
    8. Barbunya salatası nasıl yapılır?
    9. İddet nedir?
    10. Münbiç'te 25'inci devriye görevi yapıldı
    11. Adana'da otomobil ile minibüs..
    12. Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı
    13. Dinamitle balık avlamak isterken feci..
    14. Ayak bileği burkulmasına dikkat!
    15. Cezayir'i sel ve yıldırım vurdu: 6 ölü!
    16. Hamileyken saç kestirmek yanlış mı?
    17. Evlerimizde öncelik kimin?
    18. ABD'de büyük olaylar: 3 yaralı 4 gözaltı
    19. Kadın kocasından izinsiz nafile orucu..
    20. Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama