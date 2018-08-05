Dinamitle balık avlamak isterken feci şekilde can verdi

Dalaman'da balık avı sırasında dinamit kullanmak isteyen şahıs, dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Dalgakıran Çayboğazı mevkiine balık avlamak için giden Mehmet Dilik, dinamitle balık avlamak istedi. Dilik'in elinde bulunan dinamit lokumu bir anlık dalgınlık sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Dilik'in cenazesi Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilik'in cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.