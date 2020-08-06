Din Subaylığı ‘laik Batı’da 245 yıldır var

Rapor günümüzde; ABD’de bin 200, Fransa’da 419, İspanya’da 700, İsviçre’de 512, Norveç’te 400, İtalya’da 250, Hollanda’da 244, Avusturya’da 147, Danimarka’da 135, Avustralya’da 95, Belçika’da ise 85 Din Subayı bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Askeri kuvvetlerin manevi gücünü oluşturan Din İşleri Subaylığı birimi Türkiye’de 1967 yılından beri uygulanmazken, Batılı ülkelerin birçoğunda aynı dönemde bu kadronun ordularda ihdas edildiği ortaya çıktı. ÖNDER’in hazırladığı Din Subaylığı raporu, Batı’nın gelişmiş ordularında binlerce Din Subayı’nın vazife başında olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

ABD’de yıllardır bulunuyor

Mehmetçikin Din Subayı ihtiyacıyla ilgili ASSAM’ın ardından ÖNDER’in de kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin hazırladığı “Dünya Ordularında Din Subaylığı Raporu”ndaki veriler, Türkiye’ye laiklik satan Batılı ülkelerin kimisinin yüzyıllardır ordusunda Din Subayı bulundurduğunu, kimisinin ise Türkiye’de tabur imamlığının lağvedildiği dönemde bu birimi kendi silahlı kuvvetlerinde ihdas ettiklerini ortaya koyuyor.

Mehmetçik 1967’den beri hasret

TSK’da 1967 yılında kaldırılan Din İşleri Subaylığı kadrosunun ABD ordusunda 1775’ten beri aktif olduğunu gözler önüne seren ÖNDER’in raporuna yansıyan bilgilere göre, Almanya’da 1933’ten bu yana Din Subaylığı mevcut. Din Subaylığı kadrosu laik Fransa’da 1905’ten beri devam ediyor.

Din Subaylığı; İsviçre’de 1989, Hollanda’da 1984, Avustralya’da 1981, Danimarka’da 1978, İspanya’da 1976, Avusturya’da 1955, Norveç’te 1953, Almanya’da 1933, Belçika’da 1927 senesinden bu yana aktif olarak uygulanıyor.

Her orduda yüzlerce din subayı

ÖNDER’in Din Subaylığı Raporu’nda, günümüzde hangi ülkede ne kadar Din Subayı’nın orduda askerlere yönelik faaliyet yürüttüğü bilgisi de yer alıyor.

Buna göre ABD’de 1.200 Din Subayı, 31 ülkede askerlere manevi destek sağlarken, laik Fransa’da 419, İspanya’da 700, İsviçre’de 512, Norveç’te 400, İtalya’da 250, Hollanda’da 244, Avusturya’da 147, Danimarka’da 135, Avustralya’da 95, Belçika’da 85 Din Subayı bulunuyor.

Din Subayı sayısını istihbarat engelleri gereği açıklamayan İsveç ve Almanya’da ise Din Subayları, askeri hastanelerde dini terapi dahi uygulayacak kadar geniş haklara sahip.

Her tarihi zaferimizde din subaylarının etkisi vardı

Asırlar boyunca 3 kıta 7 iklime hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nda da Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren “Ordu Şeyhi”, “Alay Müftüsü”, “Asker İmamı” adı verilen din adamları orduda görevlendirilerek büyük başarıların görünmez kahramanı olarak tarihe geçti.

Yakın tarihimizdeki yedi düvele diz çöktürülen tarihi zaferlerde büyük paya sahip olan alay müftüleri ve tabur imamları Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz gibi savaşlarda Mehmetçik ile birlikte cephede düşmanla omuz omuza savaştı. 1000 askere 1 tabur imamı, 3000 askere 1 alay müftüsünün görevlendirildiği savaşlarda kazanılan zaferlerde din işleri subaylarının manevi güç unsuru olarak büyük katkı sağladı. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte askeri sistemden çıkarılan alay müftülüğü ve tabur imamlığı, 1948’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen yoğun talep üzerine yeniden ihdas edilmiş, 19 yıl boyunca uygulanan sistem 1967’de darbeciler tarafından kaldırılmıştı.