Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

Millet ve maneviyat düşmanları, kamu kurumlarında yuvalanmaya devam ediyor. İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde öğretmenin, MEB kadrosunda barındırılarak Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde zehir saçmaya devam ettiği belirlendi. Kılıç’ın, sendikacı olması hasebi ile sağladığı “dokunulmazlığın” verdiği küstahlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Sultah Vahdettin’in akıbetiyle tehdit ettiği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” nitelemesi yaptığı, MEB’in talimatlarını çiğneyerek sınıfında öğrencilere zorla Öğrenci Andı okuttuğu tespit edildi.

Erdoğan’a tehdit

Eyüpsultan ilçesindeki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Kılıç, hiçbir kural tanımıyor.. “Daha çok İmam Hatip daha çok IŞİD” diyerek 1 milyon İmam Hatipliye hakaret eden, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır” hezeyanını savuran, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı” diyerek gâvur aşkı sergileyen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen zihniyetinin görüşünü paylaşarak “Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir” sözlerini sarf eden Cemil Kılıç’ın, FETÖ’nün 17 Aralık yargı darbe operasyonunun yıldönümünde Erdoğan’ı tehdit ettiği belirlendi. Sosyal medya hesabında 16 Aralık 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı hedef alan Kılıç, şunları kustu: “Korkmayın Türk ulusu kolay kolay sokağa çıkmaz. Zaten bıçak kemiğe dayanır da bir gün çıkarsa siz işte o gün tıpkı Vahdettin gibi İngiliz gemisine binip kaçarsınız bu ülkeden! Unutmayın; padişah da tehdit ediyordu Kuvayı Milliye’yi ama bilirsiniz neler geldi başına!”

İsrail ve İngiltere ithamı

Başkan Erdoğan’ı İsrail, İngiltere ve Adnan Oktar’la işbirliği yapmakla itham eden Kılıç’ın 20 Haziran tarihli paylaşımı da şöyle: “Şirk dinine mensup cemaat ve tarikatlarla birlikte İngiltere kraliçesi ve son olarak da İsrail Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıkladı. Ha bu arada Adnan Oktar’ın çok iyi fatiha okuyan(!) kedicikleri de RTE’yi destekliyor. Aman Allah’ım kimler kimlerle beraber!” 25 Nisan’da MHP lideri Bahçeli’yi hedef tahtasına oturtan Kılıç’ın, “Sn. Bahçeli, Erdoğan’dan hesap sormazsam namerdim, namussuzum demiştiniz. Sahi ne oldu o iş?!” diye Cumhur İttifakını hedef aldı.

Diyanet başkanı haindir!

Diyanet Başkanı Erbaş’a da saldırarak “hain” diyen Kılıç, 11 Kasım’da Aydınlık gazetesine verdiği demeçte, “Bu zihniyetteki bir şahıs tarafından yönetilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerine katılmak Cumhuriyet karşıtlarıyla aynı safta yer almaktır. Böyle bir Diyanet İşleri Başkanının arkasında namaz kılmak, dinen caiz değildir. İşgal kuvvetlerinin içimizdeki uzantısı konumuna sürüklenmiştir. Haindir. Hainin arkasında ibadet olmaz. O konumdan uzaklaştırılmalıdır” sözlerini sarf etmişti.

Zorla and okuttu

Kılıç, MEB’in genelgesini çiğneyerek ders verdiği sınıfta talebelere zorla Öğrenci Andı’nı okuttuğu, bunu da kameraya alarak, küçük çocukların görüntülerini izinsiz olarak sosyal medyada yayınladığı da ortaya çıkmıştı. Laikçi medyanın hedef gösterdiği muhafazakar eğitimciler bir bir MEB’den uzaklaştırılırken, sözde Din Kültürü öğretmenliği yapan Mustafa Cemil Kılıç’a neden dokunulamadığı merak konusu oldu.

Dine karşıt din hocası!

Akit’in 16 Mart’ta “Din karşıtı din hocası” haberiyle ifşa ettiği Kılıç’ın skandal paylaşımları büyük tepki çekmişti. Belgelere dayanan haberde, sık sık din karşıtı medya organlarında boy gösteren Cemil Kılıç’ın “Daha çok İmam Hatip daha çok IŞİD”, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır”, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı”gibi paylaşımlarına yer verilmişti.