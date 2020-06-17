Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'aday üyeleri' belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığının dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına üye seçiminin birinci ayağı olan "aday üyeleri belirleme" işlemi tamamlandı. Aday Tespit Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan seçimle, 24 üye; "aday üye" olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde görev yapan akademisyenler, 81 il müftüsü, Dini Yüksek İhtisas merkezlerinin müdürleri ve eğitim merkezlerinden bazı eğitim görevlileri ile her bölgeyi temsilen ilçe müftüleri, başvaizler, başimam hatipler ve Kur’an kursu başöğreticilerinden oluşan "Aday Tespit Kurulu" tarafından yapılan oylamada, aşağıdaki isimler ilk 24’e girerek "Aday Üye" olarak belirlendi:

Ömer Kara, Medet Coşkun, Bilal Esen, Enbiya Yıldırım, Mustafa Bülent Dadaş, Halis Aydemir, İdris Bozkurt, Abdurrahman Candan, Mustafa Irmaklı, Abdullah Kahraman, Zeki Sayar, Tahir Tural, Ali İhsan Pala, Nurettin Muhtar Acar, Hasan Çınar, Mesut Okumuş, Soner Gündüzöz, İhsan Çapçıoğlu, Ali Avcı, Metin Özdemir, Ömer Gülden, Fatih Mehmet Aydın, Mehmet Kapukaya, Ahmet Oğuz.

Aday Tespit Kurulunca seçilen 24 aday içerisinden belirlenecek 12 isim, 5 yıl süreyle Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Kaynak: Diyanet Haber