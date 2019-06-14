Din düşmanı Cumhuriyet çarpıtmaya devam ediyor
Akit TV'deki sözleri çarpıtılarak günlerdir kamuoyunda linç edilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, uğradığı hain saldırıya rağmen hedef gösterilmeye devam ediyor. Paçavra Cumhuriyet, Alan'a saldırıyı "Türk askerine "eşek" diyen Akitçi saldırıya uğradı" başlığı ile haberleştirerek bir alçaklığa daha imza attı.14 Haziran 2019 Cuma 19:56
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
FETÖ, Oda TV ve Kemalistlerin günlerdir hedef gösterdiği Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, saldırıya uğramasına rağmen hala hedef gösterilmeye devam ediyor.
Paçavra Cumhuriyet, Murat Alan'a saldırıyı alçak bir başlıkla duyurdu
Haberde, "Türk askerine 'eşek' diyen Akitçi saldıya uğradı" başlığını kullanan paçavra; Alan için, "Türk askerine Akit TV ekranında 'eşek' diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine 'eşek' demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu." ifadelerini kullanarak programda söylediği sözleri çarpıtmaya devam etti.
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