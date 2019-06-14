Din düşmanı Cumhuriyet çarpıtmaya devam ediyor

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

FETÖ, Oda TV ve Kemalistlerin günlerdir hedef gösterdiği Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, saldırıya uğramasına rağmen hala hedef gösterilmeye devam ediyor.

Paçavra Cumhuriyet, Murat Alan'a saldırıyı alçak bir başlıkla duyurdu

Haberde, "Türk askerine 'eşek' diyen Akitçi saldıya uğradı" başlığını kullanan paçavra; Alan için, "Türk askerine Akit TV ekranında 'eşek' diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine 'eşek' demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu." ifadelerini kullanarak programda söylediği sözleri çarpıtmaya devam etti.