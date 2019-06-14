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Din düşmanı Cumhuriyet çarpıtmaya devam ediyor

Akit TV'deki sözleri çarpıtılarak günlerdir kamuoyunda linç edilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, uğradığı hain saldırıya rağmen hedef gösterilmeye devam ediyor. Paçavra Cumhuriyet, Alan'a saldırıyı "Türk askerine "eşek" diyen Akitçi saldırıya uğradı" başlığı ile haberleştirerek bir alçaklığa daha imza attı.

14 Haziran 2019 Cuma 19:56
Din düşmanı Cumhuriyet çarpıtmaya devam ediyor

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

FETÖ, Oda TV ve Kemalistlerin günlerdir hedef gösterdiği Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, saldırıya uğramasına rağmen hala hedef gösterilmeye devam ediyor.

Paçavra Cumhuriyet, Murat Alan'a saldırıyı alçak bir başlıkla duyurdu

Haberde, "Türk askerine 'eşek' diyen Akitçi saldıya uğradı" başlığını kullanan paçavra; Alan için, "Türk askerine Akit TV ekranında 'eşek' diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine 'eşek' demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu." ifadelerini kullanarak programda söylediği sözleri çarpıtmaya devam etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:56
  1. Murat Alan
  2. Cumhuriyet gazetesi

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  • Ah İbrahim bedir ah. Bunlara her sabah paçavra derdiAh İbrahim bedir ah. Bunlara her sabah paçavra derdi11 dk önce
    İbrahim kardeşimizi özledik bu azgın azınlığa haddini bildirmek lazım
  • AliAli15 dk önce
    Bunlar resmen se siz yobaz din düsmanlari yakinda insallah belasini bulurlar
  • ORHAN ÖZALP ORHAN ÖZALP 17 dk önce
    Cumhurla hiç alalası olmayan yabancı hayranı islam ve müslüman düşmanını tekrar kınıyor Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın diyoruz.
  • Teyyo Teyyo 22 dk önce
    Ha ha haber doğru ama.

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