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Dilovası’nda 19 Mayıs sosyal mesafeli törenle kutlandı

Dilovası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçe protokolünün katılımı ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:41:34 -
Dilovası’nda 19 Mayıs sosyal mesafeli törenle kutlandı

Dilovası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçe protokolünün katılımı ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kutlandı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dilovası’ında düzenlenen törenle kutlandı. Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen tören, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti ilçe başkanları ve kamu birim müdürlerinin iştirakiyle yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla sona eren törende sosyal mesafeye dikkat edildi.

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