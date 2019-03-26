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Dilovası Yüzme Havuzu’nun dış cephesi kaplanıyor

KOCAELİ(İHA) – Dilovası’nda yeni sporcuların yetişmesi için yapımına devam edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun dış cephesinin mekanik kaplama işi başladı.

26 Mart 2019 Salı 10:34
Dilovası Yüzme Havuzu’nun dış cephesi kaplanıyor

KOCAELİ(İHA) – Dilovası’nda yeni sporcuların yetişmesi için yapımına devam edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun dış cephesinin mekanik kaplama işi başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’na kazandırıyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir’in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. Boğaz manzaralısıyla da büyüleyecek olan yüzme havuzu binasının tüm cephelerinin sıva imalatları tamamlandı.



Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının tüm alçıpan asma tavan imalatı tamamlandı. Tüm binanın alçı sıva işleri devam ederken tüm katların yangın tesisat işi de büyük oranda tamamlandı. Çelik konstrüksiyon üzeri kenet çatı alt sac kaplama imalatı tamamlanan binada zemin kat ve bodrum katta asma tavan imalatlarına devam ediyor. Elektrik ve mekanik imalat işlerine devam edilen binada cephe mekanik kaplama işine de başladı.



Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak. Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:34
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