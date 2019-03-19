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Dilovası Batı Kavşağı çimleniyor

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19 Mart 2019 Salı 14:50
Dilovası Batı Kavşağı çimleniyor

Kocaeli Büyükşehir tarafından Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak için başlatılan Batı Kavşağı düzenleme projesinde yeşillendirme çalışması yapılıyor


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlandı. Tanıtım programı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Batı Kavşağında, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında çim serimi yapılmaya başlandı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete sunulan Batı Kavşağında, yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 91 adet Leylandi, 265 adet Toros Sediri, 83 adet Süs Elması, 114 adet Nandina, 142 adet Ihlamur, 200 adet Defne, 50 adet Şeker Akçaağaç, 25 adet Kavak, 23 adet Süs Kirazı, 60 adet Atlas Sediri ve 61 adet Diş Budak ağacı dikildi. Ayrıca alana 5 bin adet Nandina ve 3 bin adet Taflan çalı grubu dikildi.


Ağaç ve çalı dikimleri yapılan alanın çevre acısından daha da zenginleşebilmesi için çim ekimleri yapılıyor. Alanın her zaman yeşil kalabilmesi ve doğal şeklini koruyabilmesi için alana otomatik sulama tesisatı da kurulacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:50
  1. doğa

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