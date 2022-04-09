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Spor Dilmen'den yıldız golcüye büyük övgü: Bizim ligimize fazla
Spor

Dilmen'den yıldız golcüye büyük övgü: Bizim ligimize fazla

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, 2 gol atan Batshuayi, Burak Yılmaz'a benzettiğini belirterek, Süper Lig'e fazla olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 22:24:00 -
Dilmen'den yıldız golcüye büyük övgü: Bizim ligimize fazla

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında ilk yarısını 3-1 önde kapadığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Ünlü yorumcu, ilk 45 dakikada 2 gol atan Batshuayi'den övgüyle bahsetti.

'Burak Yılmaz'a benzetiyorum' diyen Rıdvan Dilmen'den yıldız golcüye büyük övgü: Bizim ligimize fazla

"Her oyun sisteminde iyi bir santrfor"

Rıdvan Dilmen "Batshuayi'ye iki gol atmasaydı da iyi oyuncu diyebiliriz. Burak Yılmaz'a benzetiyorum iştahını. Benim oyun görüşüm Batsuhayi'nin bizim ligimize fazla olduğudur. Her oyun sisteminde iyi bir santrfor. İkili sistemde daha faydalı olabilir. Savunma arkasına atılan toplarda Beşiktaş'ın gelecek sezon sisteminde önemli bir ayrıntı verdi." dedi.

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