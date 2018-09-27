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Dilmen'den UEFA'nın EURO 2024 kararına tepki

Futbol yorumcusu Dilmen, "UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya vermesi benim için sürpriz olmadı. Madem Türkiye problemli, o finalleri niye verdiler?" dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:28
Dilmen'den UEFA'nın EURO 2024 kararına tepki

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya vermesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. UEFA'nın Almanya'yı kolladığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Adil olmayan, adaletsiz rapor hazırlanmış. Irkçılığa dair hiçbir şey yoktu" dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"4 KEZ GİTTİK, 5. KEZ, 6. KEZ YİNE GİDECEĞİZ"

"2019 Süper Kupa finali Türkiye'de, 2020 Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat'ta. Madem problemli, o finalleri niye verdiler? Çok sürpriz mi? Bence değil. Zaten UEFA verdiği raporda adil olmayan, adaletsiz bir rapor hazırlamış. Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili ırkçılık olayı var mı? 4. kez gittik, 5. kez, 6. kez yine gideceğiz. Olimpiyatlar için de öyle. Ülkemiz zengin olmayabilir ama güçlü bir ülke. Bir hayal kırıklığı olmamalı."

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:28
  1. Rıdvan Dilmen
  2. EURO 2024
  3. Almanya
  4. Mesut Özil

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