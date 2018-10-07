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Dilmen: Ali Koç şimdiye kadar sadece bir futbolcunun evine gitmiş...

Fenerbahçeli 3 futbolcunun kadro dışı kalmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, çok olağanüstü bir durum olmasa Volkan Demirel'in kadro dışı kalmayacağını belirterek, "Ali bey yıllar boyunca sadece bir oyuncunun evine gitmiş. Kim biliyor musun? Volkan Demirel’in. " dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 14:56
Dilmen: Ali Koç şimdiye kadar sadece bir futbolcunun evine gitmiş...

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin yarışın içinde olacağanı zannetmiyorum

Dilmen şunları söyledi:

Ben Fenerbahçe’nin yarışın içinde olacağını zannetmiyorum. Kazanırsa bile zor görünüyor. Trabzon yenip Fenerbahçe yenilirse sondan ikinci oluyor bu hafta. Yenilenme, yapılanma derken atı alan Üsküdar’ı geçmiş oluyor.

Ali Koç sadece bir oyuncunun evine gitmiş…

Çok olağanüstü bir durum yoksa Volkan’ın kadroya geri alınması gerektiğini ifade eden Dilmen şöyle konuştu:

Fenerbahçe, oyuncuların neden kadro dışı kaldığına dair bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Bunun için yorum yapmamız çok sağlıklı olmaz. Ama hiçbir oyuncunun ahlaksızlık, maç satma gibi acayip şeylerin dışında ben kulüp dışı kalmasını istemem.

Ali bey, Volkan’ın düğünün de nikah şahidi olmuş. Oyuncunun en mutlu gününde. Ali bey yıllar boyunca sadece bir oyuncunun evine gitmiş. Kim biliyor musun? Volkan Demirel’in. Çok olağanüstü bir durum yoksa, Volkan’ın da bir suçu yoksa zararın neresinden dönülürse kardır. Volkan kardeşimizin de varsa bir hatası camiasından, başkanından özür dileyip kapatması gerekir.”

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:56
  1. Trabzon
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Volkan Demirel
  4. Ali Koç
  5. Fenerbahçe

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