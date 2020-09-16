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Gündem Dilleri iyice uzadı! İslam ve Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında akılalmaz sözler
Gündem

Dilleri iyice uzadı! İslam ve Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında akılalmaz sözler

Mine Azize isimli rezil kadın, sosyal medyada yüce dinimiz İslam ve efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında akılalmaz paylaşımlarda bulundu. Mine Azize isimli küstaha tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:49:00 -
Dilleri iyice uzadı! İslam ve Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında akılalmaz sözler

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medyadaki özgürlük alanından faydalanarak etkileşim için her şeyi meşru gören bazı küstahlar, kutsal değerlerimize saldırarak İslam’a olan kinlerini kusuyor. “Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen” kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve Din-i Mübin-i İslam’a yönelik akılalmaz sözlerle dikkat çekmeye çalışan küstahlar, yaptıkları paylaşımlarla tepkilere neden oluyor.

Son olarak Mine Azize isimli bir küstah, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Kur’an-ı Kerim ayetleri hakkında rezil mesajlar yayınladı.

Twitter’da mizah yaptığını zanneden rezil kadın, Miraç Mucizesi’ni aklınca ti’ye alarak dalga geçti. Söz konusu paylaşım şu şekilde:

Aynı zamanda Mine Azize’nin, Maide Suresi üzerinden anlaşılması güç bir iddiada bulunduğu da görüldü. O paylaşım ise şöyle:

Tepkilere neden oldu

Mine Azize isimli İslam düşmanı küstaha, Twitter üzerinden çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. Duyarlı vatandaşlar, Mine Azize’nin tutuklanmasını istedi.

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Yorumlar

Haktan

Bu karı tam bi ........
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ali

akil hasyanesinde en az 6 ay zorunlu yatirmak sart
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