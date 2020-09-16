Dilleri iyice uzadı! İslam ve Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında akılalmaz sözler

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Sosyal medyadaki özgürlük alanından faydalanarak etkileşim için her şeyi meşru gören bazı küstahlar, kutsal değerlerimize saldırarak İslam’a olan kinlerini kusuyor. “Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen” kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve Din-i Mübin-i İslam’a yönelik akılalmaz sözlerle dikkat çekmeye çalışan küstahlar, yaptıkları paylaşımlarla tepkilere neden oluyor.

Son olarak Mine Azize isimli bir küstah, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Kur’an-ı Kerim ayetleri hakkında rezil mesajlar yayınladı.

Twitter’da mizah yaptığını zanneden rezil kadın, Miraç Mucizesi’ni aklınca ti’ye alarak dalga geçti. Söz konusu paylaşım şu şekilde:

Aynı zamanda Mine Azize’nin, Maide Suresi üzerinden anlaşılması güç bir iddiada bulunduğu da görüldü. O paylaşım ise şöyle:

Tepkilere neden oldu

Mine Azize isimli İslam düşmanı küstaha, Twitter üzerinden çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. Duyarlı vatandaşlar, Mine Azize’nin tutuklanmasını istedi.