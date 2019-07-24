Dillere destan taze bezelye kızartması nasıl hazırlanır?

Pek fazla kişinin bilmediği bir tarif ile karşınızdayız. Karadeniz’de özellikle Giresun ve Trabzon’da bezelye kızartması yapılır. Yörenin lezzetli bu yemeği ‘Sultani’ ismiyle de anılır. Bu leziz tarifi yapabilmeniz için taze kabuklu bezelye bulmanız çok önemli. Bunun için sultani bezelyeyi tercih etmeniz ise daha iyi bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olur.

Bezelye kabuğu kızartması

Malzemeler:

1 kilo taze bezelye / Sultani bezelye

1 çay bardağı mısır unu

2 adet yumurta

Tuz

Tereyağı

Öncelikle işe taze bezelyenin kılçıklarını temizleyerek başlıyoruz.

Bezelyelerin taneleri çok belli oluyorsa; tanelerini çıkarmanız daha uygun olacaktır.

Bir tencereye su ve tuz eklenir. Su kaynayınca bezelyeler haşlanmak için tencereye alınır.

Haşlanan bezelyelerin suyunu elinizde güzelce sıkmanız önemli.

Ayrı bir kasede mısır unu ve yumurta güzelce çırpılır.

Suyu sıkılan bezelyeler de bu kaseye alınır.

Malzemeler güzelce karıştırılır.

Ardından tereyağı tavada eritilir.

Tavanın içerisine bezelyeler aynı hamsi dizer gibi yerleştirilir.

Bezelyelerin altı ve üstü güzelce pişirilir.

Servis aşamasında bezelyenizin yanına taze otlarla süslediğiniz yoğurdu ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.