0553 313 94 23

Dillere destan bir turta hazırlama ne dersiniz?

İngilizlerin meşhur ahududulu turtasını evde son derece basit bir yöntemle hazırlayabilirsiniz. İşte, leziz bir turta yapmanın tüm püf noktaları...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
Dillere destan bir turta hazırlama ne dersiniz?

İngiliz kadınlarının hamur işlerine özellikle de turtalara ayrı bir ilgisi vardır. Nefis turtalarıyla tüm dünyaya nam salan İngilizler bu hamur işini kimi zaman tatlı kimi zaman ise tuzlu olarak hazırlar.

O meşhur tarif

Malumunuz son yıllarda ülkemizde sık sık yabancı yemek programları yayınlanır oldu. Bu yayınlar sayesinde ise İngilizlerin özellikle ahududulu turtayı çok sevdiğini keşfetmiş olduk. İşte, Ada halkının tüm dünyaya yayılan o meşhur tarifi... 

Ahududulu turta tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı küplere bölünmüş tereyağı
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1,5 su bardağı soğuk su

Dolgu için;

  • 4 bu bardağı ahududu
  • 1 adet limonun suyu
  • Çeyrek su bardağı mısır nişastası
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya ya da 1 çay kaşığı vanilya özü
  • 1 yumurta sarısı 

Öncelikle hamurun kuru malzemelerini bir yoğurma kabına eleyerek alın.

Ardından karışıma soğuk tereyağını ilave edip, yoğurmaya başlayın.

Soğuk suyu ise hamur kıvam alana kadar azar azar ekleyin.

Kıvam alan hamuru streç filme sarıp derin dondurucuya atın.

Hamur kendini toplarken siz de dolguyu hazırlayın.

Dolgu malzemelerini bir sos tenceresine alın ve kıvam alana kadar pişirin.

Dondurucudan hamuru çıkarın ve iki eşit parçaya bölün.

İkiye böldüğünüz hamurun bir kısmını yeniden streçleyin ve dondurucuya atın.

Kalan hamuru ince bir tabaka halinde açın ve turta kalıbına yerleştirin.

Bir çatal yardımıyla turta tabanında delikler açın.

Bir parça yağlı kağıdı turta tabanının üzerine yerleştirin. Kağıdın üzerine nohut, fasulye gibi baklagillerden doldurun. Önceden ısıtılan fırında hamurunuzu 5-6 dakika pişirin.

Hamuru fırından alın ve yağlı kağıdı üzerinden kaldırın.

Hamur ılınırken derin dondurucudan kalan parçayı çıkarın.

Hamuru ince bir tabaka halinde açın.

Hamuru uzun ince şeritler halinde kesin.

Turta kalıbının içerisine ahududu sosunu dökün.

Şeritleri adeta bir kafes yapar gibi kalıbın üzerine yerleştirin.

Bir adet yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı su ile açın.

Yumurtayı şeritlerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında turta iyice kızarana kadar pişirin.

Turtayı kalıptan çıkarabilmek içinse yarım saat kadar beklemeniz yeterli olacaktır.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta korkutan ev ve samanlık yangını
    1. Sinop’ta korkutan ev ve samanlık yangını
    2. Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha..
    3. Otobüs yangınlarına ilişkin önemli..
    4. Küçükçekmece’de kurban bayramı için..
    5. Kütahya’da e-imar uygulaması başladı
    6. Kocasinanlı çocuklar yaz kurslarıyla..
    7. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları..
    8. Novovoronej 2 NGS’nin 2. ünitesi tam..
    9. Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada..
    10. Gram altın 262,9 lira seviyelerinde
    11. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    12. Elazığ’da, toplu taşıma araçları..
    13. Gebeler için doğuma hazırlık okulu
    14. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    15. Kayısı ihracatında 251 milyon dolar..
    16. Tam teçhizatlı kazıcılar suçüstü..
    17. (GRAFİKLİ) - Uyuşturucu ile etkin..
    18. Japonya'da market zincirinden "fare"..
    19. Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın..
    20. Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, 40..
    21. Türkiye ve Rusya şirketleri arasında..
    22. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis
    23. Manisalı minikler yazın keyfini çıkardı
    24. Kilis’te sahte içki operasyonu
    25. Hadi Avrupa'da DAEŞ için biri..
    26. Raporda ortaya çıktı! ABD'den skandal..
    27. Otizmli çocuğu ESER’de eğitim gören..
    28. Elazığ’dan dünya pazarına kerevit,..
    29. İstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun..
    30. Hayvanat bahçesinde fıskiyeli serinlik
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”