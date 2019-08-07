Dillere destan bir turta hazırlama ne dersiniz?

İngiliz kadınlarının hamur işlerine özellikle de turtalara ayrı bir ilgisi vardır. Nefis turtalarıyla tüm dünyaya nam salan İngilizler bu hamur işini kimi zaman tatlı kimi zaman ise tuzlu olarak hazırlar.

O meşhur tarif

Malumunuz son yıllarda ülkemizde sık sık yabancı yemek programları yayınlanır oldu. Bu yayınlar sayesinde ise İngilizlerin özellikle ahududulu turtayı çok sevdiğini keşfetmiş olduk. İşte, Ada halkının tüm dünyaya yayılan o meşhur tarifi...

Ahududulu turta tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı un

1 su bardağı küplere bölünmüş tereyağı

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1,5 su bardağı soğuk su

Dolgu için;

4 bu bardağı ahududu

1 adet limonun suyu

Çeyrek su bardağı mısır nişastası

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya ya da 1 çay kaşığı vanilya özü

1 yumurta sarısı

Öncelikle hamurun kuru malzemelerini bir yoğurma kabına eleyerek alın.

Ardından karışıma soğuk tereyağını ilave edip, yoğurmaya başlayın.

Soğuk suyu ise hamur kıvam alana kadar azar azar ekleyin.

Kıvam alan hamuru streç filme sarıp derin dondurucuya atın.

Hamur kendini toplarken siz de dolguyu hazırlayın.

Dolgu malzemelerini bir sos tenceresine alın ve kıvam alana kadar pişirin.

Dondurucudan hamuru çıkarın ve iki eşit parçaya bölün.

İkiye böldüğünüz hamurun bir kısmını yeniden streçleyin ve dondurucuya atın.

Kalan hamuru ince bir tabaka halinde açın ve turta kalıbına yerleştirin.

Bir çatal yardımıyla turta tabanında delikler açın.

Bir parça yağlı kağıdı turta tabanının üzerine yerleştirin. Kağıdın üzerine nohut, fasulye gibi baklagillerden doldurun. Önceden ısıtılan fırında hamurunuzu 5-6 dakika pişirin.

Hamuru fırından alın ve yağlı kağıdı üzerinden kaldırın.

Hamur ılınırken derin dondurucudan kalan parçayı çıkarın.

Hamuru ince bir tabaka halinde açın.

Hamuru uzun ince şeritler halinde kesin.

Turta kalıbının içerisine ahududu sosunu dökün.

Şeritleri adeta bir kafes yapar gibi kalıbın üzerine yerleştirin.

Bir adet yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı su ile açın.

Yumurtayı şeritlerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında turta iyice kızarana kadar pişirin.

Turtayı kalıptan çıkarabilmek içinse yarım saat kadar beklemeniz yeterli olacaktır.

Afiyet olsun.