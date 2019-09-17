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Dilipak'tan sert tepki: 'Mehdi' rolü oynayan bir şarlatan!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri'de görülmesine başlanan davaya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “FETÖ, Ali Kalkancı ya da Adnan Oktar gibi örgütler ve yapılar belirli merkezlerden yönetilen yapılardır. Adnan Oktar, uluslararası sistemin truva atı bir şarlatandır. Adnan Oktar üzerinden sünni hareketlerin haritasını çıkarttılar. Bu örgütün Kemalist ve bazı subaylarla yakın ilişkisine, yargıdaki uzantılarına bakılmalıdır.” dedi.

17 Eylül 2019 Salı 22:04
Dilipak'tan sert tepki: 'Mehdi' rolü oynayan bir şarlatan!

 Mehmet Özmen  Ankara 

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, davası başlayan Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“‘Mazlumiyet’ maskesi altında dehşetli bir kibir gizliydi”

Adnan Oktar Suç Örgütü yapılanmasına ilişkin konuşan Abdurrahman Dilipak, “FETÖ, Ali Kalkancı ya da Adnan Oktar gibi örgütler ve yapılar belirli merkezlerden yönetilen yapılardır. Adnan Oktar önce ‘Anti Mason’ du sonra 33’üncü derece mason olduğunu açıkladı. Yine kendini ‘Antisemitik, antisiyonist’ ve daha birçok şekilde kendini tanımlıyordu fakat ilerleyen süreçlerde tam tersi bir kişilik olmuştu. FETÖ gibi birçok İslam ülkelerinde bunlar da örgütlendiler. Adnan Oktar ve örgütünde ‘mazlumiyet’ maskesi altında dehşetli bir kibir gizliydi.” şeklinde konuştu.

Adnan Oktar, uluslararası sistemin truva atı bir şarlatandır”

FETÖ ve Adnan Oktar gibi örgütlerin ‘Müslüman’ kimliğini kullanarak İslam’a büyük zarar verdiğine işaret eden Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Bunlar yıllarca bizim içimizde, bizden gözüken seküler misyonerler oldu. Bugün İsrail’e yakın, ‘mason’, son derece seküler bir profillerle karşımızdalar. Adnan Oktar, sekülerleştirme, atomizasyon, notralizasyon, agnostizm sürecinde, uluslararası sistemin truva atı bir şarlatandır.”

Adnan Oktar üzerinden sünni hareketlerin haritasını çıkarttılar”

Adnan Oktar’a yönelik dikkat çekici değerlendirmelerini sürdüren Abdurrahman Dilipak, “Adnan Oktar’ın üzerinden Türkiye’de ve İslam dünyasında bütün ‘Mehdici’ sünni hareketlerin haritasını çıkarttılar. Şii, sünni ve Amerikano Mehdi’nin devreye girmesi ile hayat bulacak bir fitne hareketinde bir aktörden söz ediyoruz.” dedi.

“Kemalist ve bazı subaylarla yakın ilişkisine bakılmalı”

Adnan Oktar’ın yargıdaki ayaklarının da araştırılması gerektiğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ona aile olarak, iç ve dış mali kaynakları, siyasi bağlantıları açısından da bakılması gerekiyor. Adnan Oktar’ın kemalist ve bazı subaylarla yakın ilişkisine, birlikte çektirdiği fotoğraflarına bakılması gerekiyor. Eskiden İsrail’e karşı olduğunu söylüyordu ama şimdi İsrail yanlısı olduğunu inkar etmiyor.”

“Paranın izini sürün gerçeğe ulaşırsınız”

Suç örgütünün lideri Adnan Oktar’ın bugünkü ilk duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını belirten Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Duruşmada İngiliz derin devletini suçluyor, örgütüne yapılan operasyon, Erdoğan’a zarar verilmek istendiğini dolardaki yükselişin kendilerine yapılan operasyonla ilgili olduğunu söylüyor. Paranın izini sürün gerçeğe ulaşırsınız. Ama korkarım bu dava daha öncekiler gibi, dar kapsamlı bir dava olacak ve bu işin içerideki ve dışarıdaki uzantılarının yine üstü örtülecek. Adnan Oktar deşifre oldu, ama onun yerini almaya hazır en az yarım düzine yapılanma, NLP, Başarı, sağlık ve mutluluk etiketli bir türü örgüt var. Ve Siyaset, bürokrasi, İş, STK, Akademisyen çevresinden “bizimkiler”in erkekleri, kadınları, kızları, oğulları, gelinleri, kaynanaları kuyrukta bekliyor.”

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 22:04
  1. Ankara
  2. Adnan Oktar
  3. Abdurrahman Dilipak
  4. mehdi

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