Dilipak'tan çarpıcı 'seçim' değerlendirmesi: 'Mesajı aldık' demiştiniz, aldığınız mesaj bu mu?

Akit TV'de Habervakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu, usta yazar Abdurrahman Dilipak'ın analizlerde bulunduğu Türkiye'nin gündem belirleyen programı Derin Gerçekler'de 'İstanbul'daki seçim sonuçları' ele alındı.

"AK Parti bu duruma nasıl geldi?"

Sıcak gündem nedeniyle asıl soru olan "AK Parti bu duruma nasıl geldi?" sorusunun gözden kaçırıldığını belirten Dilipak, "Asıl AK Parti bu duruma nasıl geldi o hiç konuşulmuyor. Çöpü gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasındakini ormanı kaybederiz. Asıl mesele bu kadar kritik sayıda seçim kazanma meselesi değil. Bu noktaya nasıl gelindi, asıl muhasebesi yapılması gereken bu. Konunun bu kadar tartışma gündeminde kalması konuyu öteliyor." dedi.

"Hayatımda böyle bir seçim görmedim"

Uslüp konusunu da eleştiren Dilipak, "Hayatım boyunca böyle bir seçim süreci yaşamadım. Kötü bir seçim süreci geçirdik. Bu uslüp toplumu mutlu edecek bir uslüp değil. Türkiye'de siyasetin bu kadar ucuzlatılması, siyasete olan güveni sarsıyor. Bu da devlete zarar veriyor." dedi.

"Aldığınız mesaj bu mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki seçimde 'Mesajı aldık' ifadesini de değerlendiren Dilipak, "İbret alınmayınca tarih denilen şey tekerrür eder. Peygamberimiz de demiştir: 'Feraset sahibi bir mü'min aynı delikten iki kere ısırılmaz'. Yani ders aldık dediniz, bu mu aldığınız ders? 'Mesajı aldık' demiştiniz, aldığınız mesaj bu mu? Tayyip Bey diyor ki, 'Kendimizi iyi anlatamadık'. Hayır. Seçmen kendisini iyi anlatamadı galiba. Seçmen kendisini çok iyi anlattı. Kimseyi kırmamak için üzmemek için sabırla davrandı. Ama sesini kimseye duyuramadı." yorumunda bulundu.

"Seçim tekrarı fayda sağlamaz"

YSK'nın vereceği kararın önemli olduğunu belirten Dilipak, ''Eğer YSK, İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesi yönünde karar verirse seyredin gümbürtüyü. Bu kadar insanların ağır strese tahammülü yok. Tüm Türkiye'de ekonomiyi siyasetiyle kitler. Böyle bir karar metal yorgunluğunu arttırır. Beklenen faydayı sağlamaz. Risk daha da büyür. Birileri yenilenmesi yönünde talepte bulunuyor ama toplum layığını bulacaktır.'' açıklamasında bulundu.

"İşin tadı kaçtı"

İstanbul'da kim başa gelirse gelsin rahat bir yönetim sağlayamayacak diyen ve süreç uzadıkça devletin zarara uğradığını söyleyen Dilipak, ''İşin tadını kaçırdık. Olmaz böyle şey. Yazık ettik kendimize de ülkemize de... Elbette kimsenin bir oyu hırsızlıkla kimsenin cebine girmesin. Ama uzadı, bu süreçteki üslup hoş değil. Bir de bunu 2 aylık zamana yaymamalı. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok.'' açıklamasında bulundu.