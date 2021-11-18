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Gündem Dilipak’ın dâvâsında ilk duruşma
Gündem

Dilipak’ın dâvâsında ilk duruşma

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi eleştirisi yaptığı yazısını çarpıtarak AK Partili kadınlara hakaretedildiği iddiasıyla yapılan suç duyuruları üzerine açılan davanın İstanbul’daki ilk duruşmasında manidar görüntüler yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:22:00 -
Dilipak’ın dâvâsında ilk duruşma

HABER MERKEZİ

Dilipak’ın mazereti sebebiyle katılmadığı duruşmada yazarımızın avukatları Ali Paccı, Doğan Karakuş ve Adem Aksu hazır bulundu. Müşteki taraf olarak KADEM Başkanı Saliha Gümrükçüoğlu’nun, AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük’ün, Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk’un avukatlarının yanı sıra feminist Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin avukatları katıldı. AK Parti genel başkanlığı adına ise katılan olmadı.

İstanbul Sözleşmesi sloganları

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile fesholan İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi talepli sloganların yer aldığı maskeleri yüzlerine takarak katılan feminist platformun avukatları ile KADEM avukatları arasında tartışma yaşandı.. KADEM avukatları, kendileri ile birlikte Dilipak’ın cezalandırılmasını isteyen feminist kadınların avukatlarına, maskelerini çıkarmalarını istediler.

Başkan Erdoğan'ın o sözleri

Duruşmada söz alan Dilipak’ın avukatı Ali Paccı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi’yle başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir” sözünü hatırlattı. Bu sözlere KADEM avukatları tepki göstererek, aslında cumhurbaşkanına da saygıları olmadığını gösterdiler..

“Cinsel yönelim” vurgusu

Davaya AK Parti il kadın kolları başkanları ve KADEM’in katılma talepleri kabul edilirken, Feminist Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin avukatlarının davaya katılma taleplerinde eşcinselliğe atıf yaparak “cinsel yönelim özgürlüğü” vurgusu yapmaları muhafzakar kadınların nasıl bir oyuna geldiklerini de tescilledi. Hakim, feminist platformun davaya müdahillik talebini daha sonra inceleyecek. Duruşma, 9 Mart 2022’ye ertelendi. İkinci celseye Dilipak da katılarak savunmasını verecek.

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